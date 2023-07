Hitzewelle in Deutschland: Orte knacken 30-Grad-Marke, DWD gibt Warnung – hier ist es besonders heiß

Von: Victoria Krumbeck

Die Hitze rollt auf Deutschland zu. Einige Regionen sind von der Hitze stärker betroffen als andere, auch Unwetter machen sich breit. Ein Überblick.

Update von Samstag, 8. Juli 2023, 16.25 Uhr: Es ist weiter heiß in Deutschland. Für nahezu die gesamte Bundesrepublik hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Hitzewarnung bekannt gegeben. Besonders stark sei die Wärmebelastung im Westen und Südwesten des Landes (Stand: 16.15 Uhr). Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 28 und 35 Grad. Das könnte vor allem für ältere Menschen, Kinder sowie Personen mit Vorerkrankungen zur Gefahr werden. Der DWD rät daher, ausreichend zu trinken und die eigenen vier Wände nach Möglichkeit kühl zu halten.

Hitzewelle in Deutschland: Gesundheitsministerium warnt vor hohen Temperaturen

Update von Samstag, 8. Juli 2023, 13.00 Uhr: Die Hitzewelle hat Deutschland erreicht: Bereits am Mittag wurde vielerorts die 30-Grad-Marke geknackt. Wie beispielsweise in Köln oder Frankfurt, wo das Thermometer gegen 12:30 Uhr bereits 32 Grad Celsius anzeigte.

Derweil warnt das Bundesgesundheitsministerium vor den Gefahren der hohen Temperaturen. Vor allen Dingen vorbelastete Menschen wie Kranke, ältere Menschen, aber auch Eltern mit kleinen Kindern sollten laut Ministerium die hohen Temperaturen nicht unterschätzen.

Es wird geraten, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Gerade zur Mittagszeit und am frühen Nachmittag sollten körperliche Anstrengungen vermieden werden. Weiterhin wird empfohlen, Sonnencreme zu benutzen und sich möglichst im Schatten aufzuhalten. (jon)

Bis zu 40 Grad in Deutschland: In welchen Regionen es am heißesten wird

Erstmeldung von Freitag, 7. Juli 2023: München – Die Hitzewelle kommt und schlägt bereits am Freitag (7. Juli) zu. Am Wochenende erwarten uns dann Temperaturen von bis zu 39 Grad. Wetter-Experten gehen davon aus, dass der Sonntag (9. Juli) der bisher wärmste Tag des Jahres werden könnte. Vor allem der Südwesten wird nicht nur von der extremen Hitze überrollt, auch Unwetter machen sich dort und im Norden breit. Erst vor wenigen Tagen fegte Sturmtief Poly über den Norden, durch den zwei Menschen starben.

Wetter am Wochenende: Hitzewelle und Unwetter im Südwesten

Am Freitag wird es im Norden und Osten bei Temperaturen von 26 bis 29 Grad sommerlich warm. Im Westen und im Süden können die Temperaturen bereits über die 30-Grad-Marke klettern, wie Wetter-Experte Dominik Jung erklärte. Der Deutsche Wetterdienst gab am Freitagvormittag eine Hitzewarnung für den Westen und Südwesten heraus. Der Samstag wird dann nochmals wärmer. Die Temperaturen steigen in fast ganz Deutschland auf über 30 Grad, an den Küsten können es 27 Grad werden. Im Süden, wie in Bayern, und entlang des Rheins werden 34 bis knapp 36 Grad erwartet.

Alles ist rot! Hitzepeak am Sonntag (9. Juli 2023): Die Werte kratzen laut Wetterexperten an der 40-Grad-Marke. © wetterzentrale.de

Hitze-Wetter am Wochenende: Sonntag fast überall über 30 Grad

Die Hitze bleibt im Schatten damit noch gut aushaltbar. Die Luftfeuchtigkeit steigt zunächst im Westen und Südwesten. Am Abend können dort dann auch die ersten Hitzegewitter vorkommen. Am Sonntag wird es in der Westhälfte zusätzlich schwül. Die Temperaturen klettern hier auf 35 bis 37 Grad. Laut wetter.de ist nicht auszuschließen, dass die Werte auch die 38 oder sogar 39 Grad erreichen. Es könnte somit der heißeste Tag des Jahres werden. Auch im Rest des Landes liegen die Temperaturen deutlich über 30 Grad. Im Norden sind mit bis zu 31 Grad zu rechnen, im Osten und Süden klettern die Temperaturen auf bis zu 35 Grad und im Südwesten des Landes sind teils 36 bis 38 Grad möglich. Im Umkreis dieser Städte wird es am Sonntag besonders heiß:

Stadt Temperaturen Koblenz um die 35 Grad Frankfurt am Main um die 34 Grad Mannheim um die 34 Grad Karlsruhe um die 34 Grad Magdeburg um die 34 Grad Leipzig um die 33 Grad Erfurt um die 33 Grad München um die 32 Grad Quelle: wetteronline.de (Stand 7. Juli)

Fast 40 Grad in Deutschland: „Auf die Hitze folgen Blitze“

„Auf die Hitze folgen Blitze“, sagte Jung. Denn am Sonntag können dann auch größere und heftigere Schauer und Gewitter von Westen hereinziehen. Diese seien jedoch „regional eng begrenzt“, so Jung weiter. Dennoch seien Sturmböen, Starkregen und Hagel möglich, lokale Unwetter drohen. Ein hohes Gewitterrisiko gilt am Sonntag für folgende Bundesländer:

Nordrhein-Westfalen (Warnstufe 2)

Rheinland-Pfalz (Warnstufe 2)

Saarland (Warnstufe 2)

Niedersachsen (Warnstufe 1-2)

Hessen (Warnstufe 1-2)

Baden-Württemberg (Warnstufe 1-2)

Bayern (Warnstufe 1)

Quelle: wetteronline.de (Stand 7. Juli)

Der Montag (10. Juli) bringt dann wieder etwas Abkühlung. Im Norden sinken die Temperaturen auf 23 bis 26 Grad bei Schauern und Gewittern. Im Süden bleibt die Hitze, auch wenn sie nicht mehr so stark ist wie am Sonntag. Etwa 29 bis 32 Grad sind dann wieder möglich.

Auf dieses Hitzewetter sollten Sie sich gut vorbereiten. Genügend Trinken ist dabei sehr wichtig. Jung rät dazu, sich bei der Hitze nicht draußen aufzuhalten, sondern die Zeit lieber in den kühlen Innenräumen zu verbringen. Die Fenster sollten geschlossen bleiben, Ventilatoren und Klimaanlagen benutzt werden, um die Raumtemperatur niedrig zu halten. (vk)