Wunder im Amazonas: Kinder überleben 40 Tage im Dschungel – Familie wiedervereint

Ein Wunder im Amazonas: Soldaten und Indigene finden die Kinder lebend, die seit 40 Tagen im Dschungel vermisst werden. © Uncredited/Colombia‘s Armed Force Press Office/AP/dpa

Vier Geschwister (13, 9, 4, 1) überleben über einen Monat lang allein im Amazonas. 40 Tage nach einem Flugzeugabsturz fanden Soldaten und Indigene die Kinder.

Update vom 10. Juni 2023, 22:23 Uhr: Nach der Rettung von vier Kindern aus dem kolumbianischen Regenwald ist die Familie wiedervereint. „Ich habe sie besucht. Sie sind sehr erschöpft, die Armen“, sagte der Großvater Filencio Valencia der Zeitung El Tiempo am Samstag, nachdem er seine Enkel im Militärhospital in Bogotá besucht hatte. „Sie schlafen. Sie sind unterernährt. Sie sind dünn, sehr dünn.“

Auch die Großmutter Fátima Valencia besuchte die Geschwister im Krankenhaus. „Ich weine vor Freude. Die Kinder sind erschöpft, aber ich habe das Fleisch und Blut meiner Tochter zurück.“ Die Mutter der Kinder war bei dem Flugzeugabsturz am 1. Mai im Süden des Landes ums Leben gekommen. Seitdem hatten Soldaten und Indigene die Kinder in dem unwegsamen Gelände gesucht.

Wunder nach Flugzeugabsturz im Amazonas: Vier Kinder überleben 40 Tage im Dschungel – und werden gerettet

Erstmeldung vom 10. Juni 2023, 07:44 Uhr: Solano – „Eine Freude für das ganze Land“, schreibt Kolumbiens Präsident Gustavo Petro am Freitag auf Twitter. Einsatzkräfte haben vier Kinder im Amazonas gefunden. Die Geschwister im Alter von 13, neun, vier und einem Jahr leben. 40 Tage lang haben sie sich alleine im Dschungel durchgeschlagen.

Am 1. Mai stürzten die Kinder mit einer Propellermaschine des Typs Cessna 206 im Süden des Landes ab. Ihre Mutter, der Pilot und ein indigener Anführer kamen dabei ums Leben. Nach aktuellen Erkenntnissen hatte der Pilot vor dem Absturz über Funk von Problemen mit dem Motor berichtet. Er wollte wohl auf einem Fluss notwassern. Das Flugzeug kollidierte aber mit den Baumspitzen, der Propeller riss ab und die Maschine krachte senkrecht zu Boden. Sie waren laut Medienberichten auf dem Weg zum Vater der Kinder, der nach Drohungen der Guerillaorganisation Farc aus der Region geflohen war.

Kolumbien: Kinder überleben Flugzeugabsturz und schlagen sich 40 Tage im Amazonas durch

Die Kinder saßen offenbar im hinteren Teil des Flugzeugs und konnten durch eine Seitentür entkommen. Dann haben sie über einen Monat lang im Amazonas überlebt. Und das bei Dauerregen. Hauptsächlich ernährten sie sich wohl von Früchten.

Das Wrack der Cessna, in der die Kinder saßen: Das Flugzeug bohrte sich fast senkrecht in den Boden, der hintere Teil blieb dabei beinahe unbeschädigt. © Pressebüro der kolumbianischen Streitkräfte via AP/dpa

„Sie waren allein, aber sie haben ein Beispiel des Überlebens gesetzt, das in die Geschichte eingehen wird“, sagte Petro nach seiner Rückkehr aus Kuba, wo er einen Waffenstillstand mit der linken Guerillaorganisation ELN bekannt gegeben hatte. „So sind diese Kinder heute, die Kinder des Friedens, die Kinder Kolumbiens.“

Hunderte Soldaten und Indigene waren an der Suche beteiligt. Sie folgten Spuren, die die Kinder hinterlassen haben: Schuhe, Windeln, Haargummis, eine lila Schere, eine Babyflasche, eine Notunterkunft aus Blättern und Ästen sowie halb verzehrte Früchte. Der Regenwald in der Region ist sehr dicht, was die Aktion erschwerte.

„Wir Indigene lernen von klein auf, welche Pflanzen man essen kann“: Erziehung rettet Kindern wohl das Leben

Die Kinder gehören selbst zu einer indigenen Gemeinschaft, sie kennen die Region und wissen, wie man im Wald überlebt. Ihre Großmutter vertraute darauf, dass die Älteste ihre Geschwister sicher durch den Dschungel führt. Sie sagte dem Radiosender La FM: „Sie war immer wie die Mutter, sie hat die anderen mit in den Wald genommen. Sie kennt die Pflanzen und Früchte. Wir Indigene lernen von klein auf, welche man essen kann und welche nicht.“

Vor zwei Jahren überlebte eine Einjährige drei Nächte alleine im russischen Wald. Sie hatte sich beim Spielen zu weit von ihrer Mutter entfernt. (moe/dpa)