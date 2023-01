Corona: Thailand verschärft erneut Einreise-Regeln für Touristen

Von: Johannes Nuß

Besucher aus dem Ausland müssten in Thailand in Zukunft nachweisen, dass sie mindestens zweimal gegen das Coronavirus geimpft sind. © Rachen Sageamsak/dpa/Archiv

Mitten in der Hauptreisezeit verschärft Thailand aufgrund der Corona-Lockerungen in China die Einreise-Regeln. Auch für deutsche Thailand-Urlauber wird es aufwändiger.

Bangkok – Thailand, eins der liebsten Reiseziele der Deutschen, hat seine Einreise-Regeln aufgrund der Corona-Pandemie verschärft. Das teilte das Gesundheitsministerium in Bangkok am Donnerstag mit, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Grund für die Verschärfung der Einreise-Regeln in Thailand ist die gelockerte Corona-Politik der Chinesen. Da die kommenden Einreise-Regeln in Thailand alle Ausländer betreffen, wird damit auch für deutsche Touristen der Thailand-Urlaub aufgrund der Corona-Pandemie mit Hürden verbunden.

Auch Deutschland hat inzwischen die Einreise-Regeln aufgrund der chinesischen Corona-Politik verschärft.

Corona: Schärfere Einreise-Regeln für Touristen in Thailand – Besucher müssen zweimal geimpft sein

Demnach müssen Besucher aus dem Ausland in Zukunft nachweisen, dass sie mindestens zweimal gegen das Coronavirus geimpft sind, so der thailändische Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul. Wer also nicht vollständig geimpft oder gar ungeimpft gegen Covid-19 ist, der muss damit rechnen, dass er an der Grenze abgewiesen wird. Somit gibt es auch keine alternativen Einreise-Regeln in Thailand – beispielsweise das Vorlegen eines negativen PCR-Tests oder ähnliches.

Wer von Thailand aus in ein Land weiterreisen wolle, das für die Einreise einen negativen Corona-Test verlange, müsse zudem einen Nachweis über eine Krankenversicherung erbringen, hieß es. Das soll sicherstellen, dass mögliche Behandlungskosten im Falle eines positiven PCR-Tests in Thailand übernommen würden, berichtete die Zeitung Bangkok Post.

Thailand verschärft erneut Corona-Einreise-Regeln für Touristen: Große Reisewelle aus China erwartet

Wann die neuen Corona-Einreise-Regeln in Thailand in Kraft treten sollen, ist noch unklar. Thailand hatte erst im vergangenen Oktober alle Corona-Einreise-Regeln aufgehoben. Regulär erhalten offizielle Beschlüsse in Thailand Gültigkeit, sobald sie im Amtsblatt Royal Thai Government Gazette veröffentlicht werden. Jedoch erwartet das Land nun eine große Reisewelle aus China, wo sich das Virus gerade massiv ausbreitet. Es ist also davon auszugehen, dass die Regelung sehr schnell umgesetzt wird, da Thailand ein äußerst beliebtes Reiseziel für Touristen aus China ist.

Peking hatte im Dezember 2022 ein Ende der Quarantänepflicht für Reisende in die Volksrepublik angekündigt. Ab dem 8. Januar 2023 müssen Menschen, die aus dem Ausland nach China reisen, dann nur noch einen negativen Corona-Test vorweisen. Nach dem Ende der Null-Corona-Politik können Chinesen dann wieder Urlaub im Ausland machen. (mit Material der dpa)