Zahn-Verwandlung: Frau lächelt erstmals seit Jahren - Neues Foto verzückt das Netz

Nicht mal bei Hochzeit öffnete sie den Mund

Vorher-nachher-Fotos sind im Internet immer wieder ein Blickfang. Wie sich Menschen verändern, ist spannend zu verfolgen. Erst recht, wenn die Verwandlung drastisch ausfällt - etwa bei einer Drogensüchtigen, die sich ins Leben zurückgekämpft hat und jetzt vor Optimismus strahlt.

In einem Fall, der jetzt bei Reddit* für Furore sorgt, gibt es aber KEIN Vorher-Foto. Auch wenn viele danach fragen. Der Grund ist ein trauriger: Denn die Userin hat seit Jahren nicht mehr gelächelt. „Ich habe ganz ehrlich keine. Ich habe nicht mal auf meinen Hochzeitsfotos mit offenem Mund gelächelt. Ich fühlte mich einfach zu beschämt.“

Reddit-Nutzerin hat neue Zähne: „Ich kann wieder lächeln“

Dafür gibt es ein Nachher-Foto von ihr. „Nach Jahren mit kaputten Zähnen konnte ich dafür bezahlen, sie zu reparieren nach fünf Besuchen im Juni. Ich kann wieder lächeln!“

Die Nutzerin nennt sich bei Reddit* „Trollamp“, was zunächst dubios klingt. Aber sie belegt ihre Geschichte mit Dokumenten ihrer Arztbesuche, insofern dürfte diese authentisch sein.

Reddit-Nutzerin hat neue Zähne: Sie wird mit Komplimenten überschüttet

Ganz sicher echt und von ganzem Herzen sind die Komplimente, die sie bekommt. Nicht nur, aber vor allem für ihr Lächeln. „Du siehst toll aus! Deine Haut ist so klar und schön, und deine Zähne sehen großartig aus, sie haben perfekte Proportionen für dein Gesicht“, heißt es. „Was für eine prachtvolle Reihe von Perlweißen!“, „Freue mich so für dich“ und „Es ist verblüffend, wie hilfreich schöne Zähne für dein Selbstwertgefühl sind“, heißt es in den Kommentaren.

Reddit-Nutzerin hat neue Zähne: Sie wird mit Kirsten Dunst verglichen

Ein anderer User erkennt eine Ähnlichkeit - und versteckt die Feststellung in einem Kompliment: „Du warst immer schön, Kirsten Dunst“, schreibt er in Großbuchstaben. Dazu fällt der Frau, die sich die neuen Zähne machen ließ, eine Anekdote ein: „Mein Onkel hat mich immer liebevoll ‚Claudia‘ genannt, weil ich als kleines Mädchen aussah wie Kirsten Dunst in ‚Interview mit einem Vampir‘.“

+ So sieht die echte Kirsten Dunst aus. © dpa / Kay Nietfeld

Viele sind ein bisschen neidisch und erzählen ihre eigene Geschichte. In den ersten zwölf Stunden sammelte die Geschichte von „Trollamp“ sagenhafte 1.300 Kommentare.

