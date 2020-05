Entdeckung in Tiefgarage haut viele um - Wie aus einer völlig anderen Welt

Das ist doch nicht zu glauben?!

Die Plattform Reddit bietet einige verrückte Beiträge, darunter auch Fotos, die die Köpfe der User rauchen lassen. Ein solches entstand nun in einer Tiefgarage.

Ein Autofahrer machte in einer Tiefgarage eine erstaunliche Entdeckung und fotografierte sie.

eine erstaunliche Entdeckung und sie. Nun ging das Foto auf dem US-Portal Reddit steil, da es eine Besonderheit birgt.

steil, da es eine birgt. Die Betrachtung des Bildes erfordert jedoch etwas Zeit, um es zu verstehen.



München - Manchmal ist nur die richtige Perspektive entscheidend. Das dachte sich auch ein Besucher in einer im Internet weltweit bekannten Tiefgarage. Ein Bild einer Garagenausfahrt kursiert seit einiger Zeit im Web und lässt die Betrachter aufgrund eines tückischen Details verzweifeln.

+ Dieses Bild lässt Reddit-Nutzer verzweifeln. © Reddit

Auf der Social-News-Plattform Reddit, die auch sonst viele Überraschungen in Form von außergewöhnlichen Bildern und verrückten Such-Fotos birgt, werden oftmals für den Betrachter verwirrende Beiträge gepostet. Die Website erlaubt es Nutzern, Links, Texte oder eben Bilder zu veröffentlichen, die oftmals virtuell um die Welt gehen. Das Tiefgaragen-Bild ist eines der Fotos, das die Nutzer verzweifeln lassen.

Verrücktes Reddit-Foto: Können Sie das Bilderrätsel um die Tiefgarage lösen?

Der Autofahrer scheint in der Garage zwischen drei Wegen wählen zu können, wobei er nur nach links biegen kann, oder die Etage verlässt. Letzteres erweist sich jedoch schwer, denn der Etagenwechsel könnte - so wird es dem Betrachter suggeriert - lediglich auf- oder abwärts verlaufen. Der Betrachtungspunkt ist hier entscheidend, denn aus der Sicht des Fahrers könnte man meinen, es wäre unmöglich, nach oben zu fahren, da der Weg zwangsläufig in die untere Garagenetage führen würde.

Einigen Usern auf Reddit rauchte gehörig der Kopf, als sie versuchten, die Logik hinter dem tückischen Schnappschuss aufzudecken. Das Rätsel um den zweigeteilten Weg im Auto-Unterstellplatz bringt manche Reddit-Nutzer an den Rand der Verzweiflung. Einer schrieb unter das verwirrende Bild: „Ich habe ungefähr 10 Minuten gebraucht, um das vollständig zu verstehen.“ Ein anderer User kommentiert, „Ich würde einfach anfangen, nach einem anderen Ausweg zu suchen“, und war offenbar ähnlich konsterniert wie der Nutzer, der unter das Bild trocken schrieb, „Mein Gehirn schmerzt“.

User verzweifeln an Reddit-Foto: „Dies ist eines der besten Beispiele für...“

Viele Nutzer geduldeten sich, bis sie die Auflösung des Bilderrätsels vor Augen hatten. „Willkommen in MC Eschers Parkgarage“, meint ein User. Viele Kommentare weisen auf eine große Pfütze am Boden, die die Ausfahrt reflektiert und sie wie einen Weg in die untere Etage erscheinen lässt, hin. „Dies ist eines der besten Beispiele für Surrealismus, die ich jemals persönlich erlebt habe“, meint einer der User, die das Rätsel wohl gelöst haben. Und tatsächlich: Die Pfütze lässt den Raum doppelt so groß wirken und sorgt für diese optische Illusion.

