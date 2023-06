„Ich wollte sie nicht anlügen“: Hochzeitsgast sagt Braut unverblümt seine Meinung über ihr Kleid

Ehrlich währt am längsten, heißt es. Nur beim Thema Hochzeitskleid ist das nach hinten losgegangen. Auf Reddit fragt eine Nutzerin die Online-Community um Rat.

München – Das perfekte Traumkleid zur Hochzeit zu finden, ist für viele Bräute nervenaufreibend. Mit dem Hochzeitskleid zieht die Braut schließlich alle Blicke auf sich – wenn nicht gerade die Schwiegermutter dazwischen grätscht. Kindheitsträume von einem opulenten Prinzessinnenkleid entwickeln sich zu einem modischen oder gar misslungenen Wagnis. Bei Farb- und Stilfragen scheiden sich da schon schnell mal die Geister. Sind ehrliche Antwort zu einem Hochzeitskleid okay? Eine Nutzerin stellte diese Frage auf der Plattform Reddit.



Hochzeitskleider und die Kritik daran sind bekanntlich ein heikles Terrain. Eine Diskussion darüber kochte im Subreddit „Am I the A*-hole“ (AITA) (auf Deutsch: Bin ich das A****loch) hoch. Ein Userin namens zzz_macaroon_7983 wollte wissen, ob es okay ist, sich offen über das Brautkleid einer Freundin zu äußern.

Es sei eine „Hochzeit an einem Strandort“ gewesen, ist in dem Beitrag zu lesen. Die Hochzeit der Freundin liegt demnach schon drei Monate zurück. „Als sie ankam, trug sie ein flauschiges, leuchtend rotes Kleid, wie man es von Prominenten bei der Met Gala kennt“, heißt es dort. Rot ist außergewöhnlich. Von einigen Farben sollte Hochzeitsgäste auch die Finger lassen.

Und weiter: „Es war sehr einzigartig und sie stach wunderschön hervor, aber meiner Meinung nach schmeichelte ihr weder das Kleid noch der Veranstaltungsort.“ Es habe ihr persönlich nicht gefallen. Und damit wäre sie nicht alleine gewesen. Doch um der Braut ihren Hochzeitstag nicht zu versauen, habe sie ihre Meinung über das Brautkleid für sich behalten.

Braut fragt direkt Hochzeitsgast nach Meinung zum Kleid

Doch das änderte sich, als die Braut selbst zzz_macaroon_7983 direkt nach ihrer Meinung fragte. Die Braut sei zu ihr nach Hause gekommen, um einen Film zu gucken. Es sei über die Hochzeit geredet worden. Die Kritik der Brauteltern sei zur Sprache gekommen. Sie hätten sich für ihre Tochter lieber ein traditionelles einfaches weißes Kleid gewünscht. Dann wollte die Frischvermählte von ihrer Freundin wissen, was sie ehrlich von dem Hochzeitskleid halte.

Das Kleid habe sie außergewöhnlich hervorgehoben und es sei auch „sehr einzigartig gewesen“, schreibt die Nutzerin auf der Plattform Reddit. Doch ihr habe es nicht besonders gefallen und der Braut auch nicht geschmeichelt. Nach diesen Worten habe die Braut geschwiegen, stand auf und ging. Dann herrschte Funkstille. Die Antwort war offenbar zu ehrlich.

Hochzeitsbeleidigung oder ehrliche Worte? Frau bittet Reddit-Nutzer um Rat

Die Online-Community reagiert geteilt auf die Geschichte. Einige Nutzer finden die Antwort völlig richtig. Gerade Freundinnen sollten ehrlich sein und nicht lügen. Die Braut hätte nicht fragen müssen, wenn sie die Antwort nicht hören wolle, ist zudem in einigen Kommentaren zu lesen. Andere halten eine Kritik von der Freundin nach der Hochzeit für unangemessen. Unter anderem hieß es in den Kommentaren:

„Sie hat dich um eine ehrliche Meinung gebeten, du hast sie gegeben.“

„Vor der Hochzeit wäre Ehrlichkeit eine konstruktive Kritik gewesen, aber im Nachhinein wird sie nur noch zur Beleidigung. Brutale Ehrlichkeit muss nicht bedeuten, dass du deine schlimmsten Gedanken mitteilst.“

Freundschaft trotz ehrlicher Meinung zu Hochzeitskleid gerettet?

Die Fragestellerin zzz_Macaroon_7983 z selbst kommt zu dem Schluss, dass sie selber einen Fehler gemacht hat. In einer aktualisierten Fassung schreibt sie: „Ich habe es viele Male durch meinen Kopf gehen lassen und einfach gesagt, was ich wahrhaftig gefühlt habe und ich verstehe, wie falsch es war.“ Sie habe nicht lügen wollen. Zwischen den beiden habe es immer eine sehr ehrliche und unverblümte Beziehung gegeben. „Ich hätte nur über die positiven Aspekte sprechen sollen, nicht über die negativen.“

Die Freundschaft der beiden Frauen scheint gerettet. Auf Reddit schreibt sie, dass sie sich mit ihrer Freundin treffen und sich für ihre Worte entschuldigen würde. „Wenn sie sich in dem Kleid großartig und selbstbewusst fühlte, dann war das das perfekte Kleid für sie.“

Es gibt auch Hochzeitgäste, die schon im Vorfeld rumnörgeln. Eine blinde Braut musste sich vor dem schönsten Tag ihres Lebens einiges anhören.(ml)