Schreckliches Unglück in Österreich: Bus stürzt von Brücke – Straßenarbeiter ziehen Menschen aus dem Fahrzeug

Von: Marcus Giebel

Einsatzkräfte vor Ort: Nach dem Absturz des Linienbusses mussten die Insassen medizinisch versorgt werden. © Doku-Nö/Wimmer M./APA/dpa

In Niederösterreich stürzt ein Bus am Montagmorgen von einer Brücke. Alle Insassen werden verletzt und müssen in Krankenhäusern behandelt werden.

Update vom 11. September, 15.05 Uhr: Mittlerweile sind Einzelheiten zu den Businsassen bekannt. Demnach erlitten der 56-jährige Busfahrer und eine 16-jährige Passagierin schwere Verletzungen. Eine weitere Jugendliche und zwei Erwachsene wurden leicht verletzt. Laut der Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrer vor dem Unfall einen Herzinfarkt erlitten habe.

Schwerer Busunfall in Österreich: Fahrzeug stürzt vier Meter in die Tiefe

Erstmeldung vom 11. September, 12.13 Uhr: Rastenfeld – Bei einem Unfall eines Linienbusses sind fünf Menschen teils schwer verletzt worden. Das Fahrzeug war bei Rastenfeld im Bundesland Niederösterreich von einer etwa vier Meter hohen Brücke gestürzt und kam auf der linken Seite zum Liegen. Über die Einzelheiten berichtete ein Sprecher der Einsatzzentrale.

Bus stürzt von Brücke: Fünf Verletzte mit Hubschrauber und Rettungswagen in Kliniken gebracht

Wie ein Polizeisprecher gegenüber IPPEN.MEDIA bestätigte, erlitten alle fünf Insassen Verletzungen unbestimmten Grades. In Lebensgefahr schwebt demnach aber niemand. In dem Bus befanden sich auch zwei Jugendliche. Einer der Jugendlichen und der Busfahrer wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen, die übrigen drei Verletzten mit Rettungswagen in Kliniken gebracht.

Wegen der chaotischen Zustände am Unfallort war zunächst sogar von sechs Verletzten berichtet worden. Auch hatte es zunächst geheißen, es wären sogar Kinder verletzt worden.

Busunfall in Niederösterreich: Straßenarbeiter werden offenbar zu Ersthelfern

Der genaue Unfallhergang ist Teil der aufgenommenen Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen kam der Bus von der Fahrbahn ab, touchierte wohl in einer Baustelle ein anderes Fahrzeug und stürzte danach mehrere Meter hinab. Laut österreichischen Medien waren mehrere Notarztteams und zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Das Unglück soll sich gegen 8 Uhr ereignet haben.

Bei der Nachrichtenagentur APA kommt ein Straßenarbeiter zu Wort, der mit Kollegen in der Nähe tätig war und demnach den Notruf wählte. Gemeinsam seien sie zu Ersthelfern geworden und hätten mehrere Personen aus dem Fahrzeug befreit. Der Mann gibt an, selbst Feuerwehrmann zu sein.

