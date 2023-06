Neue Raser-Regeln in Österreich: Auto kann abgenommen und versteigert werden

Von: Sandra Sporer

Teilen

Wer in Österreich zu schnell fährt, riskiert damit in Zukunft nicht nur Führerscheinentzug. Die Polizei darf nun sogar das Auto einbehalten und versteigern.

Wien - Raser sind so gut wie überall ein Problem. In Österreich sagt man ihnen jetzt mit einer geradezu drakonischen Strafe den Kampf an. Die Polizei darf ab März 2024 die Autos von Rasern beschlagnahmen und bei besonders harten Fällen sogar versteigern, wie nachrichten.at berichtet.

Neue Regel in Österreich: Wer rast, verliert sein Auto

Wer ein paar Kilometer pro Stunde zu schnell fährt, muss natürlich auch in Österreich nicht direkt um sein Auto bangen. Die harte Maßnahme richtet sich an Verkehrsteilnehmer, die sich extrem über dem Tempolimit bewegen.

Österreich greift mit harten Maßnahmen gegen Raser durch. © Stefan F. Sämmer/IMAGO

Stellt die Polizei eine Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 60 km/h über der Begrenzung innerorts beziehungsweise 70 km/h oder mehr außerhalb einer Ortschaft fest, kann sie das Fahrzeug beschlagnahmen. Ist man nicht mit dem eigenen Auto unterwegs, ist man damit keineswegs aus dem Schneider. Dann wird von den Beamten ein sogenanntes Lenkverbot ausgesprochen. Man darf das entsprechende Fahrzeug dann künftig nicht mehr nutzen. Auch der eigentliche Besitzer ist dazu verpflichtet, diese Maßnahme durchzusetzen.

Ist man nochmals jeweils zehn Kilometer pro Stunde schneller, beschlagnahmt die Polizei das Auto nicht nur, sondern darf es anschließend auch noch versteigern. Das Fahrzeug ist dann also endgültig weg. Auch unbelehrbaren Wiederholungstätern blüht dieses Schicksal.

Österreich: Das Raser-Gesetz gilt auch für Autofahrer aus Deutschland

Die Regelung wird, wenn sie in Kraft tritt, für alle Autofahrer gelten. Auch wer aus Deutschland oder anderen Ländern kommt, kann folglich von der österreichischen Polizei das Auto abgenommen bekommen. Verkehrsministerin Leonore Gewessler verweist laut der Berichterstattung von nachrichten.at diesbezüglich auf die EU-Gleichbehandlung.

Das Raser-Gesetz in Österreich ist schon seit vergangenem Jahr in Planung. Es gehe darum, extremen Rasern die Tatwaffe aus der Hand zu nehmen, sagte Gewesseler damals.

Im Zuge der neuen Gesetzgebung soll zudem noch eine Änderung des Führerscheingesetzes vorgenommen werden. Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen von 40 km/h innerhalb eines Ortes beziehungsweise 50 km/h außerorts ist dann in jedem Fall der Führerschein weg. Bisher lag es im Ermessen der Polizisten vor Ort, ob sie diese Maßnahme für notwendig erachten.