Reporter trifft Lindemann nachts in der Bar – Rammstein schaltet sich ein

Von: Martin Trotz

Rammstein-Konzert: Die anderen Musiker scheinen sich von Till Lindemann abzuwenden. © Imago / Gonzales Photo

Von derben Ausdrücken und starken Blutungen ist in einer neuen Rammstein-Recherche die Rede. Die Anzeichen mehren sich, dass die Band nicht mehr geschlossen hinter ihrem Frontmann steht.

Dutzende Zeuginnen samt eidesstattlicher Versicherung, etliche Erfahrungsberichte, die sich decken, offenbar systematische Rekrutierung für Sex und Machtmissbrauch und ein wachsender kritischer Teil der Fans: Die schweren Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann reißen nicht ab. Im Gegenteil: Immer mehr Schilderungen von Konzertbesucherinnen und aus dem Umfeld des Frontmanns der Band kommen ans Licht.

So beschreiben Frauen in der aktuellen Spiegel-Ausgabe starke physische Schmerzen im Zuge des körperlichen Kontakts mit Lindemann, zudem ist im Zuge der Aftershowpartys der Band von „Resteficken“ und „Schlampenparade“ die Rede; Begriffe, die laut einer Insiderin zum gängigen Sprachgebrauch der Band-Crew gehören. Der Weg von der Aftershow- auf eine Art „Hinterzimmer“-Party mit Lindemann werde demnach die „Schlampenparade“ genannt, die restlichen Frauen offenbar von Mitarbeitern der Band angemacht, was die Band beziehungsweise ihr Umfeld intern als „Resteficken“ bezeichne. Zudem sollen sich Sänger Lindemann und Gitarrist Richard Kruspe laut Spiegel angebrüllt und um eine junge Frau gestritten haben.

Rammstein reagiert auf Vorwürfe

Die Band scheint von den Vorwürfen, Recherchen und Reaktionen in den sozialen Netzwerken angefasst zu sein.

Till Lindemann selbst gibt sich auf der Bühne betont selbstsicher. Zuletzt prophezeite er beim Konzert in München, wie das nicht eingetretene Unwetter vor Ort würde auch „das andere vorbeiziehen“.

Anders dagegen die Emotionen seines Bandkollegen Christopher Schneider. Der Schlagzeuger weint am Ende des Münchner Konzerts. Offenbar überwältigt von den vergangenen Wochen, bricht es aus ihm heraus.

Verschiedene Emotionen – uneins im Umgang mit den Vorwürfen?

Wie der Investigativ-Chef der „Welt“ nun berichtet, habe man auf expliziten Wunsch eines Teils der Band ein Detail der Recherche geändert, die zuletzt für Aufsehen gesorgt hatte. Einige Kommentatoren werten das als Distanzversuch anderer Bandmitglieder.

Hintergrund: In dem Teil der Recherche geht es darum, dass ein „Welt“-Reporter Lindemann bei einem Rammstein-Konzert in Helsinki in einer Bar trifft. Im entsprechenden Absatz wird Lindemann bei der nächtlichen Begegnung folgendermaßen zitiert: „Wie du siehst, werden hier alle unter Drogen gesetzt und vergewaltigt.“ Dabei habe Lindemann gegrinst. Lindemann habe ihn demnach eingeladen, sich umzuschauen und sich ein eigenes Bild zu verschaffen. Die vorherige Darstellung, nach der die Band als solche vor Ort war und mit Lindemanns fragwürdiger Aussage in Verbindung steht, will ein Teil der Band offenbar umgehen.

Auch ein Video von hinter den Kulissen einer Konzertshow, die nach Erhebung der Anschuldigungen stattfand, kursiert in den sozialen Medien. Darin zu sehen ist, wie Gitarrist Richard Kruspe am Frontmann der Band - offenbar aufgebracht - vorbeistürmt.

Diese Eindrücke bestätigen Beobachter und prominente Fans wie Olli Schulz, der nach eigenen Angaben auf Einladung der Band einige Konzerte besuchte. Laut dem Musiker gibt es schon länger Verwerfungen innerhalb der Band, es sei klar gewesen. „dass das Ding irgendwann explodiert.“ Schulz glaubt, Lindemann werde die Band mit seinem Verhalten „zerstören“.

Juristisch gesehen gilt derzeit die Unschuldsvermutung. Vor dem zweiten Konzert in München beauftragte Lindemann Anwälte. In deren Stellungsnahme heißt es, die Vorwürfe seien „ausnahmslos unwahr“. Nach wie vor laufen keine strafrechtlichen Ermittlungen gegen Lindemann oder sein Umfeld. Die Polizei in Vilnius sieht davon momentan ab. In der litauischen Hauptstadt hatte der Skandal um die Rockband ihren Anfang genommen, nachdem die Irin Shelby Lynn wenige Tage nach der Show schwere Vorwürfe gegen Lindemann erhob, die weltweit die Runde machten.