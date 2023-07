Weißer Hai schwimmt auf Surfer zu – Strand schon einmal Schauplatz einer Attacke

Ein weißer Hai kam in Südafrika einigen Surfern gefährlich nah.

Die Begegnung mit einem weißen Hai machen nicht viele. Surfer müssen jedoch damit rechnen. Einem Sportler gelang nun ein spektakuläres Video.

Jeffreys Bay – Haie üben auf Menschen eine gewaltige Faszination aus. Vielen machen die Raubfische Angst. In Kontakt mit den Tieren kommen nur wenig. In Südafrika mischte sich ein weißer Hai allerdings unter Profi-Surfer während der World-Tour.

Tier: Weißer Hai Familie: Heringshaie Durchschnittliche Länge: Zwischen drei und sechs Metern Einstufung durch die Weltnaturschutzunion IUCN als: gefährdete Tierart Quelle: WWF

Weißer Hai schwimmt auf Hauptgruppe der World-Tour-Surfer zu – Video hält Moment fest

Jeffreys Bay und seine Wellen sind unter Surfern bekannt. Fast nirgendwo sollen diese derart „abwechslungsreich und dabei so lang und perfekt“ sein, wie etwa Red Bull schreibt. Es gibt nur ein Problem: Haie. Profi-Surfer Nathan Florence teilte auf YouTube und Instagram ein Video, auf dem ein weißer Hai in unmittelbarer Nähe der Surfer seine Kreise zieht. Die Momente ereigneten sich während der sogenannten J-Bay-Open, einem Surf-Wettbewerb der World Surf League.

Einige unerfahrene Surfer hätten erzählt, einen weißen Hai aus nächster Nähe gesehen zu haben, erklärte Florence in einem Posting. Das Tier sei so nah gewesen, dass sie sogar seine Augen sehen konnten. Eine ähnliche Hai-Erfahrung machte auch eine Paddlerin in den USA kürzlich. Florence und andere Surfer ließen daraufhin eine Drohne in die Luft steigen, um zu sehen, ob wirklich ein Hai im Wasser war, erklärte er auf seinem Social-Media-Account. „Und tatsächlich schwamm er auf die Hauptgruppe der World-Tour-Surfer zu!“

Hai-Alarm in Südafrika: Surfer warnen mit Drohne aus der Luft

In dem rund zehn Minuten langen Video ist der Hai deutlich zu erkennen. Erst durchschwamm er eine Welle, auf der ein Sportler in diesem Moment surfte. Anschließend schwamm er direkt auf zwei Surfer im Wasser zu, die auf ihren Brettern saßen beziehungsweise lagen. Wie Nathan weiter schrieb, hätten sie versucht, die Surfer mithilfe der Drohne aus der Luft zu warnen. Alle Sportler verließen schließlich das Wasser.

Ein weißer Hai wurde bei Jeffreys Bay gesichtet.

„Verrückte Sache“: Hai schwimmt auf Surfer zu – Jeffreys Bay schon einmal Schauplatz eines Angriffs

„Wir wissen, dass wir in ihrem Zuhause spielen, aber zu sehen, wie leicht und sanft sie sich unentdeckt nähern, ist wild“, kommentierte Florence sein Video. Er bezeichnete die Momente als „verrückte Sache“. Gelungen sind dem Surfer mit der Drohne jedenfalls spektakuläre Bilder. Der Hai soll im Anschluss weiter geschwommen sein. Verletzt wurde niemand.

Ganz ohne jeden Berührungspunkt mit einem Hai kam Mick Fanningen, ebenfalls Profi-Surfer, 2015 hingegen nicht davon. Jeffreys Bay wurde 2015 beim J-Bay-Contest zum Schauplatz für eine Hai-Attacke. „Ich saß auf meinem Brett und spürte, wie sich plötzlich etwas in meiner Leine verfing“, sagte Fanningen, mehrfacher Surf-Weltmeister, damals gegenüber Sky News Australia. „Ich fing instinktiv an, mich dagegen zu wehren. Daraufhin ging er auf mein Brett los. Ich trat und schrie und schlug ihm auf den Rücken“, ließ er die Sekunden Revue passieren. Und Fanningen hatte großes Glück, denn der Hai verzog sich im Anschluss wieder. (mbr)