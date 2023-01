Private Insel steht zum Verkauf – und ist günstiger als eine Eigentumswohnung in deutscher Großstadt

Billiger als Immobilien

Private Island Inc. verkauft, wie der Name bereits vermuten lässt, eine private Insel. Für unter 500.000 Euro. Das ist billiger als viele Immobilien in Deutschland.

Bluefield – Wer schon immer davon geträumt hat, auf einer einsamen Insel zu leben, der könnte nun seinem Traum näher kommen als jemals zuvor. Denn die Immobilienfirma Private Island Inc. bietet eine private Insel für nur 440.000 Euro an. Damit unterbietet der Preis viele Häuser und Eigentumswohnungen in Deutschland. Das Objekt befinde sich rund 20 km vor der Küste Bluefields, Nicaragua. Ab sofort steht „Iguana Island“ frei zum Verkauf.

Unternehmen bietet private Insel und Haus – mit Personal und Aussichtsturm inklusive

Die Insel habe insgesamt eine Größe von fünf Hektar und „verfügt über ein Haus mit drei Schlafzimmern und zwei Badezimmern, mit umlaufender Veranda, Esszimmer, Bar und Wohnbereich“, wie das Unternehmen erklärt. Zudem seien ein langjähriger Manager der Insel sowie ein Hausmeister dazu bereit, auf der Insel zu bleiben. Das Personal würde demnach in einem zweiten Gebäude auf der anderen Seite der Insel leben.

Die Gebäude „wurden von einem amerikanischen Entwickler nach modernen Standards gebaut“, wie CEO Chris Krolow beschreibt. „Ein Holzsteg schlängelt sich um das Anwesen herum. Ein 28-Fuß-Aussichtsturm ermöglicht es den Besuchern, über den Ozean zu den Regenwäldern in der Ferne zu blicken“. Denn immerhin sei die Region bekannt für „atemberaubende Sonnenauf- und untergänge“.

Private Insel für 440.000 Euro zum Verkauf: Schnapper, Makrelen und Barrakudas können von Dock aus gefangen werden

Das Unternehmen wirbt auch mit niedrigen Lebenshaltungskosten in Bluefield und der Steuerfreiheit auf ausländisches Einkommen in Nicaragua. Die Insel sei mit einem Boot in rund einer halben Stunde zu erreichen. Laut Auflistung ist die Westseite von Iguana Island ruhig und für Schwimmer zugänglich. Schnapper, Makrelen und Barrakudas könnten alle vom Dock der Insel aus gefangen werden.

Der Preis von unter 500.000 Euro scheint eine absolute Ausnahme für das Unternehmen zu sein. Mit Blick auf die Website wird schnell klar: Normalerweise ist es Standard, dass die angebotenen Inseln deutlich mehr als eine Million Euro bis hin zu neunstelligen Summen kosten. Mit 440.000 Euro könnte das Angebot jedoch auch für Menschen interessant, die keine Millionäre sind.

Eigentumswohnungen in deutschen Großstädten teurer als private Insel

Denn vergleicht man den Preis der Insel mit Immobilien-Preisen in Deutschland, fällt auf, dass Immobilien hierzulande nicht selten teurer sind. Laut pds-nord.de würden „im bundesdeutschen Durchschnitt die Kosten für ein Eigenheim zwischen 320.000 und 360.000 Euro liegen, wobei von einer Grundstücksgröße von 700 bis 850 m² und einer Wohnfläche von ca. 150 m² ausgegangen wird“. Wer es jedoch etwas größer haben will, zahlt in den meisten Fällen für ein Eigenheim in Deutschland bereits mehr als für die gesamte Insel.

Im Vergleich zu Eigentumswohnungen in deutschen Großstädten scheint die Insel jedoch fast schon ein Schnapper zu sein. Wer beispielsweise in Hamburg eine Immobilie mit der Größe von 75 Quadratmetern erwirbt, bezahlt in Bezug auf die aktuellen Immobilien-Preise mit rund 560.000 Euro deutlich mehr als für die Insel.

75 Quadratmeter-Wohnung in München doppelt so teuer wie Iguana Island

In Frankfurt am Main würden 75 Quadratmeter Eigentumswohnung in den meisten Fällen bereits über 600.000 Euro kosten. In München würde eine Immobilie mit derselben Größe sogar knapp 900.000 Euro kosten. Damit schlägt diese mit einer doppelt so großen Summe wie die gesamte Iguana Island zu Buche.

