Prinzessin Dianas Ford Escort kurz vor Todestag für Rekordsumme versteigert

Von: Susanne Kröber

Teilen

Für eine sechsstellige Summe wurde jetzt der schwarze Ford Escort RS Turbo versteigert, der sich in den 1980ern im Besitz von Prinzessin Diana befand.

Silverstone – Mit dieser Resonanz hatte wohl niemand gerechnet! Der schwarze Ford Escort RS Turbo, den Prinzessin Diana laut Auktionshaus Silverstone Auctions vom 23. August 1985 bis zum 1. Mai 1988 fuhr, erzielte bei der Versteigerung in Silverstone die historische Summe von 650.000 Pfund (ungerechnet rund 765.000 Euro). Das Auktionshaus war zwar von einem sechsstelligen Betrag ausgegangen, die Höhe überraschte die Experten dann aber doch.

Der Ford Escort RS Turbo von Lady Diana soll versteigert werden. © Joe Giddens/dpa/Bernard Morton/imago/Montage

Prinzessin Dianas schwarzer Ford Escort RS Turbo sorgt bei Auktion für Bieterschlacht

Prinzessin Diana, die nach ihrer Hochzeit mit Prinz Charles in den Achtzigern zu den meistfotografierten Frauen der Welt zählte, war damals auch mehrfach am Steuer des schwarzen Ford Escort RS Turbo abgelichtet worden, berühmt wurde vor allem ein Schnappschuss, auf dem eine lächelnde Lady Di den Wagen lenkt, hinten ihr im Ford sitzt ihr ebenfalls strahlender Sohn Prinz William im Kindersitz.

Vier Tage vor Prinzessin Dianas 25. Todestag am 31. August rissen sich nun Bieter aus aller Welt um den schwarzen Ford Escort RS Turbo mit den blauen Zierstreifen. Den Zuschlag bekam am Ende ein Brite aus der Grafschaft Cheshire, wie Auktionator Jonathan Humbert gegenüber der BBC bestätigte. Demnach habe es für den Wagen von Prinzessin Diana die meisten telefonischen Gebote in den letzten zwölf Jahren gegeben. Der Käufer habe laut Humbert „ein Stück Geschichte“ gekauft.

Stolzer Preis für ein besonderes Auto: Das hat Dianas ehemaliger Ford Escort RS Turbo zu bieten

Das Rekordergebnis der Auktion lässt sich durch zwei Faktoren erklären. Zum einen ist die Beliebtheit von Prinzessin Diana auch 25 Jahre nach ihrem tragischen Tod bei einem Autounfall in Paris ungebrochen. Zum anderen ist der versteigerte Ford Escort RS Turbo eine echte Rarität. Laut Silverstone Auctions soll der ehemalige Wagen von Diana das einzige schwarze Exemplar der Serie sein, die Farbe soll aus Diskretionsgründen extra für Prinzessin Diana ausgewählt worden sein.

Außerdem brachte der Hersteller für den Personenschutz der Prinzessin extra einen zusätzlichen Rückspiegel an, im Handschuhfach befand sich zudem ein Funkgerät für den Leibwächter, der stets neben Diana auf dem Beifahrersitz Platz nahm. Und der Käufer kann in Zukunft garantiert noch einige Runden mit seinem ersteigerten Ford drehen, denn der Wagen hat bisher laut Auktionshaus lediglich rund 40.000 Kilometer auf dem Tacho.

Prinzessin Dianas schwarzer Ford Escort RS Turbo war in den Achtzigern ein Schnäppchen

1988 wechselte der schwarze Ford Escort RS Turbo den Besitzer, Ford-Manager Geoff King kaufte ihn für umgerechnet knapp 3100 Euro für seine Frau, wie das Auktionshaus Silverstone Auctions mitteilt. 1993 wurde der Ford beim Radiosender Kiss FM zu Werbezwecken verlost, seit 2008 war Prinzessin Dianas ehemaliger Wagen dann Teil einer Ford-RS-Sammlung.

Der schwarze Ford Escort RS Turbo ist übrigens nicht das erste Auto von Prinzessin Diana, das versteigert wurde. Der silberfarbene Ford Escort, den Diana 1981 als Verlobungsgeschenk von Prinz Charles erhielt, wurde im Juni 2021 von einem Museum in Chile für 52.640 Pfund (rund 61.700 Euro) ersteigert.