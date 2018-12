Vier Tote bei Absturz eines Rettungshubschraubers

Plötzlich vom Radar verschwunden

Bei einem Absturz eines Rettungshubschraubers in Portugal sind am Samstagabend vier Menschen ums Leben gekommen.

Porto - Neben den beiden Piloten starben bei dem Unglück nahe der Stadt Valongo im Norden des Landes auch ein spanischer Arzt und eine Krankenschwester, wie der medizinische Notfalldienst Inem mitteilte. Die Ursache des Absturzes blieb zunächst offen.

Gegen 18.30 Uhr vom Radar verschwunden

Der Hubschrauber vom Typ Augusta A109S, der von einer britischen Gesellschaft betrieben wurde, war demnach auf dem Rückflug von einem Einsatz in Porto zu seinem Stützpunkt in Macedo de Cavaleiros. Gegen 18.30 Uhr (Ortszeit, 19.30 Uhr MEZ) sei er vom Radar verschwunden, Alarm sei jedoch erst knapp zwei Stunden später ausgelöst worden, teilte der Zivilschutz mit. Am frühen Sonntagmorgen sei die Maschine aufgefunden worden.

Es handelt sich um den ersten schweren Unfall eines Rettungshubschraubers, seit der portugiesische Rettungsdienst im Jahr 1997 die ersten Maschinen anschaffte.

AFP