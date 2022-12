Nach Drohanruf – Polizei in Düsseldorf räumt Weihnachtsmärkte

Von: Linus Prien

Ein Weihnachtsmarkt am Schloss Benrath in Düsseldorf. © IMAGO/Robert Poorten

Räumungsaktion in Düsseldorf: Die Polizei hat alle Weihnachtsmärkte in der Stadt geschlossen, da es wohl eine akute Bedrohungslage gibt.

Düsseldorf - Die Polizei in Düsseldorf räumt wohl alle Weihnachtsmärkte in der Stadt. Grund dafür ist eine akute Bedrohungslage, wie die Bild Zeitung berichtet. Die Polizei hat Weihnachtsmärkte, unter anderem am Corneliusplatz um circa 15 Uhr räumen lassen.

Die Gelände sind nun von allen Besuchern verlassen worden und Sicherheitskräfte befinden sich vor Ort. Zugänge zu den Weihnachtsmärkten werden zudem von Polizisten bewacht. Um was für eine Drohung es sich konkret handelt, ist unklar. Der Bild Zeitung zufolge habe es einen Drohanruf gegeben. Der Anrufer habe demnach angedroht, mit einem Laster auf einen Markt zu fahren. Mehr Informationen folgen in Kürze. (lp)