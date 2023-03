Polizei entdeckt 800 Jahre alte Mumie in Kühltasche von ehemaligen Essenslieferanten

Von: Victoria Krumbeck

Die Polizei machte in Peru eine überraschende Entdeckung. In einer Kühltasche eines früheren Essenslieferanten fanden die Beamten eine Mumie. Für den Mann war sie wie eine Freundin.

München/Lima – In Peru wurde die Polizei auf einen Mann mit einer Kühltasche aufmerksam. Als die Beamten ihn überprüften und die Tasche öffneten, trauten sie kaum ihren Augen: Sie fanden darin eine mehrere hundert Jahre alte Mumie. Der Mann, der die Mumie bei sich führte, ist ein ehemaliger Essenslieferant.

In der Kühltasche, mit der er früher Lebensmittel auslieferte, hatte er es der Mumie bequem gemacht. Diese trug er bei sich, um sie seinen Freunden zu zeigen, gab er gegenüber der Polizei an. Seit vielen Jahren kümmert sich der Mann demnach um die Mumie und hat ihr sogar einen Namen gegeben: „Juanita“. Nun wurde die Mumie beschlagnahmt.

Polizei macht schockierende Entdeckung: Mann ist mit 800 Jahre alter Mumie unterwegs

Die Polizisten fanden die Mumie am Samstag (25. Februar) in einem Park in der Stadt Puno während einer Patrouille. Zunächst dachten die Beamten, der Mann wolle die Mumie verkaufen. Der 26-Jährige bestritt den Vorwurf. Er habe sie mit sich herumgetragen, weil seine Freunde sie sehen wollten. Laut den peruanischen Behörden handelt es sich um eine 600 bis 800 Jahre alte Mumie. Der Mann ist in Gewahrsam, während Ermittler den Fall untersuchen, wie ein Regierungsmitarbeiter am Dienstag (28. Februar) der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Ein Mann war mit einer Mumie, die in einer Kühltasche lag, unterwegs. © Screenshot peruanisches Kulturministerium

Der Verdächtige sagte örtlichen Medien, die von ihm „Juanita“ getaufte Mumie sei seine „spirituelle Freundin“. In einem Video erklärte er: „Zu Hause ist sie in meinem Zimmer, sie schläft mit mir. Ich kümmere mich um sie.“ Vor 30 Jahren solle sein Vater die Mumie mit nach Hause gebracht haben. Seitdem bewahrt er sie bei sich auf.

Mann bezeichnet Mumie als Freundin: „Juanita“ entpuppt sich als 45-jähriger Mann

Nach Angaben des Kulturministeriums handelt es sich bei den prähispanischen Überresten um einen „mumifizierten erwachsenen Mann“. Es ist also keine „keine Juanita, sondern ein Juan“ im Alter von mindestens 45 Jahren, sagte ein Ministeriumsspezialist. Die Mumie stammt vermutlich aus dem östlichen Gebiet von Puno. Einer Region in den peruanischen Anden, rund 1300 Kilometer südöstlich von Lima.

Die gefundene Mumie soll zwischen 600 und 800 Jahren alt sein. © Screenshot peruanisches Kulturministerium

Das Kulturministerium erklärte, es habe die mumifizierten Überreste beschlagnahmt, „um dieses Erbe zu schützen und zu bewahren“. Peru ist reich an archäologischen Stätten und Objekten. Daher kommt es nicht selten vor, dass Mumien in Peru entdeckt werden. Vor zwei Jahren kam es zu einem schaurigen Fund, bei dem eine 800 Jahre alte Mumie gefesselt gefunden wurde. Und auch in Japan sorgte eine mysteriöse Meerjungfrauen-Mumie für viel Spekulationen. (vk/afp)