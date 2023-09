Bären-Drama in Italien: Muttertier erschossen – Schütze erhält Morddrohungen

Von: Anna-Lena Kiegerl

Die Bärin Amarena aus einem italienischen Nationalpark wurde erschossen. Nach tagelanger Suche sind nun die beiden Jungtiere gesichtet worden.

München – Das Video einer Braunbär-Familie, mitten in einem italienischen Dorf, ging viral. Doch nun nimmt die Geschichte eine traurige Wendung. Denn das Muttertier, genannt Amarena, wurde auf einem Streifzug erschossen. Ein 56-jähriger Einheimischer hatte sich von dem Tier bedroht gefühlt, als es auf seinem Grundstück auftauchte, und schoss auf die Bärin.

Bärin in Italien erschossen: „schwerer Schlag für die Überlebenschance des Bären“

Amarena lebte im Nationalpark Abruzzen und gehörte zur seltenen Art des Marsischen Braunbärs. Etwa 60 Tiere dieser Art leben in dem Nationalpark. Doch nun wurde die Bärin erschossen. Dem Schützen kommt Unverständnis entgegen. Die Umweltorganisation WWF kündigte an, Zivilklage gegen den 56-Jährigen zu erheben. Die Organisation bezeichnete den Tod des Tiers als „schweren Schlag für die Überlebenschancen des Bären“. Auch die Parkbehörde erklärte: „Es gibt keinen Grund, den Abschuss zu rechtfertigen.“ Die Bärin habe zwar Schäden verursacht, dennoch aber nie einen Menschen angegriffen.

Das Video der Bärenfamilie, mitten in einem italienischen Dorf, ging viral. Nun wurde die Bärenmutter erschossen. © dpa/UGC/APTN/AP

Der Schütze hatte sich selbst gestellt. Nun bekam er jedoch Morddrohungen, der Mann steht unter Polizeischutz. „Ich habe seit drei Tagen nicht geschlafen und nichts gegessen. Sogar meine 85 Jahre alte Mutter rufen sie an. Die ganze Familie steht am Pranger“, berichtet er. Eine Demonstration mit dem Titel „Gerechtigkeit für Bärenmama Amarena“ wurde angekündigt. Zudem wurde an eine Häuserwand in der Nachbarschaft das Wort „Gerechtigkeit“ geschrieben.

Nach Tod der Bärin in Italien: Jungtiere sind wohlauf

Nachdem die beiden Jungtiere des erschossenen Bären tagelang gesucht wurden, sind diese wieder aufgetaucht. Forstbeamte hatten die Jungen gesichtet. Ursprünglich war geplant, die Tiere einzufangen. Doch da sie sich bereits eigenständig ernähren können und wohlauf sind, verzichtet man darauf. In Italien tauchen immer wieder Bären auf und sorgen für Probleme. Vor allem seitdem ein Jogger von einem Bären getötet wurde, herrscht Angst. (dpa/AFP/AK)