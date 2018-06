„Vergessen“

Polizisten im südholländischen Ort Nieuwpoort haben Müll in den Vorgärten von Jugendlichen abgeladen. Mit der Aktion will die Polizei ein Übel anpacken, das seit langem Ärger macht.

Amsterdam - Polizisten im südholländischen Ort Nieuwpoort haben Jugendlichen den Müll zurückgebracht, den sie in der Nacht zum Sonntag auf der Straße „vergessen“ hatten. Die Beamten hätten den Müll in Tüten in den Vorgärten von einigen Mitgliedern des „harten Kerns“ einer Gruppe von Jugendlichen abgestellt. Dabei handelte es sich vor allem um Hinterlassenschaften aus einem Burger-Laden. Dies berichtete die Nachrichtenagentur ANP am Sonntag.

„Wir bringen zurück, was sie vergessen haben“

Einem jungen Mann, der noch in seinem Auto geschlafen habe, habe man einen Müll-Anteil hinter dem Scheibenwischer befestigt. „Vielleicht fällt ja früher oder später mal der Groschen“, sagte ein Polizist.

Man habe den Müll übrigens absichtlich nicht an alle Mitglieder der Gruppe verteilt: „Wer jetzt noch nichts bekommen hat, ist dann beim nächsten Mal dran.“

Bei schönem Wetter ist in München die Isar der Party-Hotspot Nummer eins, wietz.de* berichtet. Überall lassen die Feierwütigen den Müll zurück. Das regt die Bürger seit Jahren auf, wie diese Botschaft beweist.

dpa

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.



Rubriklistenbild: © dpa / Paul Zinken