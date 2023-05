Polizei fahndet nach vermisster Anastasia - 16-Jährige kehrte vor zwei Wochen nicht aus Schule heim

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach der vermissten Anastasia aus Wesseling. © Polizei Rhein-Erft-Kreis (2)

Die Polizei leitete eine umfangreiche Suchaktion nach der vermissten Anastasia (16) ein – doch die Jugendliche bleibt verschwunden. Die Beamten bitten um Mithilfe.

Wesseling – Seit dem 19. April gilt die 16-jährige Anastasia aus Wesseling im Rhein-Erft-Kreis als vermisst. Am Donnerstagabend (4. Mai) gab es offenbar eine neue Spur, denn die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, wie aus einer Mitteilung der Behörden vom Freitag hervorging. Demnach waren Hundertschaften der Polizei Wuppertal, ein Polizeihubschrauber sowie ein Personenspürhund in einem Waldgebiet in Hürth im Einsatz, das wenige Kilometer vom Heimatort des Mädchens entfernt liegt. Gefunden wurde die Jugendliche bei dem Einsatz bislang nicht – die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Suche nach Anastasia: Vermisste Jugendliche am Tag des Verschwindens noch gesehen

Am späten Donnerstagabend sei man konkreten Hinweisen zum Aufenthaltsort der vermissten Anastasia nachgegangen, hieß es am Freitag (5. Mai) vonseiten der Polizei. Demnach habe man ein Waldgebiet im Bereich der Straße „Am Heidenhang“ sowie ein Gebäude am Brabanter Platz durchsucht. Ein Polizeihubschrauber habe die Suchaktion aus der Luft unterstützt. Doch die Jugendliche bleibt trotz der umfangreichen Suchmaßnahmen weiter vermisst und die Ermittlungen der zuständigen Kriminalbeamten dauern an.

Am 19. April war die 16-jährige Anastasia nicht aus der Schule in Wesseling nach Hause zurückgekehrt. Zeugen hatten die Jugendliche an diesem Tag noch auf der Hubertusstraße in Wesseling gesehen, wie aus einem Polizeibericht hervorging. Demnach soll sich die Vermisste gegen 16 Uhr im Bereich der OIL!-Tankstelle aufgehalten haben. Das Handy von Anastasia ist Polizeiinformationen zufolge seitdem ausgeschaltet.

Die Ermittler schätzen, dass sich das Mädchen weiterhin in dem Stadtgebiet aufhalten könnte. „Bedingt durch ihre gesundheitliche Situation ist es nicht ausgeschlossen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden könnte“, so die Polizei weiter. Weitere Details zur Gesundheit des Mädchens wurden zunächst nicht bekannt.

Vermisste Jugendliche: Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort von Anastasia

Wer im Fall der vermissten Anastasia Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen geben kann, sollte sich an die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 11 wenden. Diese sind telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de erreichbar. Sollte jemand das Mädchen antreffen, bittet die Polizei darum, direkt die Notrufnummer 110 zu wählen.

Beschreibung der Vermissten Anastasia ist dunkelblond, schlank und 165 Zentimeter groß. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer schwarzen Leggins, einer schwarzen Lederjacke, einem weißen T-Shirt und lila Schuhen mit weißer Sohle bekleidet. Sie hatte eine Tasche mit Schulsachen dabei.

Aufklärungsquote der Polizei bei vermissten Kindern und Jugendlichen liegt bei 97 Prozent

Zu Beginn dieses Jahres galten in Deutschland 9.300 Personen als vermisst. Das geht aus Daten des Bundeskriminalamtes (BKA) hervor, das sich auf das Informationssystem der Polizei INPOL beruft. Diese Zahl umfasst sowohl Fälle, die innerhalb weniger Tage aufgeklärt werden konnten, als auch Personen, die seit Jahren oder Jahrzehnten als vermisst gelten. Statistisch gesehen können 50 Prozent aller Vermissten-Fälle innerhalb der ersten Woche gelöst werden, so auch das Verschwinden einer Jugendlichen Anfang Mai aus Bayern. Acht von zehn Vermissten-Fällen sind binnen eines Monats aufgeklärt.

Nur etwa drei Prozent der Fälle sind auch nach über einem Jahr noch ungeklärt. Gelten Minderjährige als vermisst, wird „vorsichtshalber von einer Gefahr für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit der Betroffenen ausgegangen“, heißt es vonseiten des BKA. Die Aufklärungsquote der Polizei bei vermissten Kindern und Jugendlichen liegt jährlich bei etwa 97 Prozent.

Zu den bekanntesten bislang noch ungeklärten Vermissten-Fällen von Minderjährigen zählt der um das britische Mädchen Maddie McCann: Das Verschwinden der 3-Jährigen konnte in den vergangenen 16 Jahren nicht aufgeklärt werden.