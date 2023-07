Vergebliche Rettungsaktion: Kind (7) fällt von Fähre in Ostsee – Mutter springt hinterher

Von: Victoria Krumbeck

Ein Kind und dessen Mutter gingen von Bord einer Fähre, die von Polen nach Schweden unterwegs war. Sie konnten zwar gerettet werden, starben aber im Krankenhaus.

Update von Freitag, 30. Juni 2023, 12.25 Uhr: Die Rettungsaktion in der Ostsee sollte ein trauriges Ende finden. Nachdem ein Junge (7) von einer Fähre gestürzt war, sprang dessen Mutter hinterher. Beide konnten von deutschen Soldaten gerettet und in ein Krankenhaus gebracht werden. Nun herrscht die Gewissheit, dass beide gestorben sind. Das teilte die polnische Polizei dem Sender TVN24 mit. Die Angehörigen seien bereits benachrichtigt worden.

Erstmeldung von Freitag, 30. Juni 2023, 11.20 Uhr: Bremen – Eine Fährenfahrt auf der Ostsee endete mit einer dramatischen Rettungsaktion. Zwei Menschen sind am Donnerstagnachmittag (29. Juni) über Board gegangen. Ein Kind fiel ins Wasser und die Mutter sprang hinterher. Beide Passagiere mussten daraufhin von Rettungskräften gerettet werden.

Rettung auf der Ostsee: Kind fällt von Schiff – Mutter springt hinterher

Der Unfall ereignete sich vor der schwedischen Küste. Zunächst sei das Kind vom Schiff heruntergefallen. Die Mutter sprang danach hinterher, wie der Leiter von Rettungseinsätzen bei der schwedischen Schifffahrtsbehörde, Lars Blom, der Nachrichtenagentur AFP schilderte. Das Passagierschiff „Stena Spirit“ war auf dem Weg von der polnischen Hafenstadt Gdynia (Gdingen) nach Karlskrona in Schweden, als der Unfall sich ereignete. Um 16.20 Uhr wurde der Alarm an die Rettungskräfte abgesetzt. Zuerst sei die Rede von einem über Bord gegangenen Menschen gewesen. Später stellte sich heraus, dass zwei Menschen ins Meer gefallen waren.

Die Ostsee-Fähre „Stena Spirit“ der Stena Line liegt im Hafen von Gdynia, Polen. © Adam Warzawa/PAP/dpa

Rettungseinsatz in der Ostsee: Mutter und Kind ins Krankenhaus gebracht

Wie schwedische Medien berichteten, war das Kind sieben Jahre alt. An dem Rettungseinsatz waren Hubschrauber sowie Boote beteiligt gewesen, sagte Blom. Die Suche nach der Mutter und dem Kind sei ihm zufolge etwa eine Stunde lang gewesen. Anschließend seien beide ins Krankenhaus gebracht worden. Zu ihrem Zustand machte Blom zunächst keine Angaben. Nur einen Tag zuvor (Mittwoch, 28. Juni) kam es in der Ostsee zu einem anderen Unfall. In Schleswig-Holstein verlor ein Mann während des Badens sein Bewusstsein. Sein zwölfjähriger Sohn rettete ihn vor dem Ertrinken.

Auch Tausende Kilometer weiter ereignete sich ein ähnlicher Vorfall wie vor der schwedischen Küste. Eine Urlauberin stürzte von einem Kreuzfahrtschiff, das von Florida auf dem Weg in das karibische Willemstad in Curacao war. Die Crew startete umgehend mit der Rettungsaktion. (vk/AFP)