US-Wissenschaftler räumen ab

+ © AFP Die Gewinner des diesjährigen Physik-Nobelpreis stehen fest. © AFP

Der diesjährige Physik-Nobelpreis geht an drei US-Wissenschaftler für ihre Forschung zu den Gravitationswellen.

Stockholm - Der deutschstämmige Rainer Weiss teile sich den Preis mit den Kollegen Barry Barish und Kip Thorne, teilte die Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm mit. Den Nobelpreis-Reigen in diesem Jahr hatte die Auszeichnung für Medizin eröffnet, es folgen am Mittwoch der Preis für Chemie, am Donnerstag der Literaturnobelpreis und am Freitag der Friedensnobelpreis.

AFP