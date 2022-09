Physik-Nobelpreis 2022: Welche Forschenden dieses Jahr ausgezeichnet werden könnten

Von: Tanja Banner

Der Nobelpreis ist mit knapp einer Million Euro dotiert und wird in fünf Kategorien vergeben. © imago images/Sven Simon

Wer erhält 2022 den prestigeträchtigen Nobelpreis für Physik? Fachleute haben gleich mehrere Namen auf dem Zettel.

Stockholm – Wer wird im Jahr 2022 den Physik-Nobelpreis erhalten? Die höchste Auszeichnung von Leistungen auf dem Gebiet der Physik wird jährlich vergeben – dieses Jahr soll am 4. Oktober um 11.45 Uhr bekannt gegeben werden, wer den Preis erhält. Laut Preisstifter Alfred Nobel soll der Nobelpreis für Physik an die Person gehen, die „auf dem Gebiet der Physik die bedeutendste Entdeckung oder Erfindung gemacht hat“.

Vor der Bekanntgabe der Preisträgerinnen oder Preisträger kursieren jedes Jahr zahlreiche Namen, die den prestigeträchtigen Nobelpreis für Physik erhalten könnten. Der Medienkonzern Clarivate veröffentlicht kurz vor der Bekanntgabe der Nobelpreisträger und Nobelpreisträgerinnen jährlich die Liste „Clarivate Citation Laureates“. Auf ihr werden die Namen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufgeführt, die aufgrund ihrer häufigen Zitierung in wichtigen wissenschaftlichen Publikationen als Favoriten für einen künftigen Nobelpreis oder anderen Wissenschaftspreis eingestuft werden.

Nobelpreis für Physik 2022: Wer die prestigeträchtige Auszeichnung erhalten könnte

Auf der Liste für das Jahr 2022 stehen für den Physik-Nobelpreis insgesamt vier Namen:

Immanuel Bloch: ist wissenschaftlicher Direktor des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik in Garching sowie Professor für experimentelle Physik in München. Er könnte den Physik-Nobelpreis für seine „bahnbrechende Forschung über Quanten-Vielteilchensysteme unter Verwendung ultrakalter atomarer und molekularer Gase, die den Weg zu Quantensimulationen von ‚künstlichen Festkörpern‘ ebnen“ erhalten, schreiben die Fachleute.

ist wissenschaftlicher Direktor des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik in Garching sowie Professor für experimentelle Physik in München. Er könnte den Physik-Nobelpreis für seine „bahnbrechende Forschung über Quanten-Vielteilchensysteme unter Verwendung ultrakalter atomarer und molekularer Gase, die den Weg zu Quantensimulationen von ‚künstlichen Festkörpern‘ ebnen“ erhalten, schreiben die Fachleute. Stephen R. Quake: er arbeitet in der Chan Zuckerberg Initiative und ist Professor für Bioengineering und angewandte Physik an der Stanford University. Quake könnte den Nobelpreis für Physik für seine „Beiträge zur Physik von Flüssigkeitsphänomenen auf der Nanoliter-Skala“ erhalten, heißt es in der „Clarivate Citation Laureates“-Liste.

er arbeitet in der Chan Zuckerberg Initiative und ist Professor für Bioengineering und angewandte Physik an der Stanford University. Quake könnte den Nobelpreis für Physik für seine „Beiträge zur Physik von Flüssigkeitsphänomenen auf der Nanoliter-Skala“ erhalten, heißt es in der „Clarivate Citation Laureates“-Liste. Takashi Taniguchi (International Center for Materials Nanoarchitectonics, National Institute for Materials Science in Japan) und Kenji Watanabe (National Institute for Materials Science in Japan) könnten den Physik-Nobelpreis „für die Herstellung hochwertiger hexagonaler Bornitridkristalle, deren Verfügbarkeit eine Revolution in der Forschung über das elektronische Verhalten zweidimensionaler Materialien ermöglichte“ erhalten.

Physik-Nobelpreis 2022: Ein deutscher Forscher ist unter den Favoriten

Im Jahr 2022 könnte also mit Immanuel Bloch nach 2020 und 2021 erneut ein deutscher Forscher mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet werden. Im vergangenen Jahr erhielt der deutsche Klimaforscher Klaus Hasselmann (gemeinsam mit Syukuro Manabe und Giorgio Parisi) den Nobelpreis. Er wurde für seine physikalischen Modelle für eine „zuverlässige Vorhersage der Erderwärmung“ geehrt, hieß es damals von der Schwedischen Akademie der Wissenschaften. 2020 erhielt ebenfalls ein deutscher Forscher den Nobelpreis: der Astrophysiker Reinhard Genzel teilte sich den Preis mit Andrea Ghez und Roger Penrose – alle drei erforschen schwarze Löcher.

Physik-Nobelpreis ist mit knapp einer Million Euro dotiert

Seit 1901 werden die Nobelpreise in den Kategorien Physiologie/Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Friedensbemühungen verliehen. Jeder Preis ist mit 10 Millionen schwedischen Kronen (etwa 981.000 Euro) dotiert. Das Preisgeld stammt aus dem Vermögen des schwedischen Erfinders und Industriellen Alfred Nobel, an dessen Todestag (10. Dezember) die Preise verliehen werden.

Physik-Nobelpreis 2022 Zeit: 4. Oktober 2022, 11.45 Uhr Ort: Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm Bekannte Preisträger: Wilhelm Conrad Röntgen (1901) Marie Curie (1903) Max Planck (1918) Albert Einstein (1921) Niels Bohr (1922) Werner Heisenberg (1932) Peter Higgs (2013)

Die Namen der Nobelpreisträgerinnen und -preisträger werden jedoch schon im Oktober bekannt gegeben – am 3. Oktober wird der Preisträger oder die Preisträgerin des Medizin-Nobelpreises verkündet, am 5. Oktober folgt der Chemie-Nobelpreis, am 6. Oktober wird der Name des künftigen Literaturnobelpreisträgers bekannt gegeben und am 7. Oktober folgt der Friedensnobelpreis. Eine Woche nach dem Medizin-Nobelpreis (dieses Jahr am 10. Oktober) wird auch bekannt gegeben, werden Wirtschafts-Nobelpreis erhält. Dieser Preis wird im Gegensatz zu den anderen Preisen von der Schwedischen Nationalbank gestiftet. Sein offizieller Name: „Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften“. (tab)