USA: Passagier attackiert Crew mit abgebrochenen Metalllöffel

Von: Victoria Krumbeck

Ein Passagier ist während eines US-Inlandfluges auf die Flugbesatzung losgegangen. Zuvor solle er versucht haben, eine Tür in der Maschine zu öffnen. Nun droht ihm lebenslange Haft.

Boston/Washington/München – Auf einem Flug der Fluggesellschaft United Airlines ist es zu einem schweren Zwischenfall gekommen. An Bord der Maschine soll ein Passagier versucht haben, die Tür eines Notausgangs zu öffnen – dann attackierte er das Kabinenpersonal. Nun droht dem 33-jährigen Mann eine lebenslange Haftstraße und ein Bußgeld in Höhe von 250.000 US-Dollar.

Passagier versucht Tür zu öffnen und greift Crew mit abgebrochenen Metalllöffel an

Das Flugzeug war am Sonntag (5. März) auf dem Weg von Los Angeles nach Bosten. Laut Anklage erhielt die Flugbesatzung im Cockpit etwa 45 Minuten vor der Landung einen Alarm. Grund dafür war ein verstellter Riegel an einer Flugzeugtür. Ein Passagier war zuvor in der Nähe der Tür beobachtet worden. Als dieser auf die Tür angesprochen wurde, soll er gefragt haben, ob Kameras den Vorfall aufgezeichnet hätten.

Nach dem Wortwechsel ging der Mann mit einem abgebrochenem Metalllöffel auf einen Flugbegleiter los. Er habe versucht, seinem Opfer den Löffel in den Hals zu stechen, wie die Staatsanwaltschaft in der Ostküstenstadt Boston am Montag erklärte. Die Passagiere konnten den Angreifer überwältigen. Mithilfe der anderen Besatzungsmitglieder konnte der Mann dann fixiert werden. In Boston angekommen, wurde der Angreifer sofort in Gewahrsam genommen. Nun muss sich der Mann für seine Tat verantworten. Ihm drohen eine lebenslängliche Haftstrafe und ein Bußgeld von bis zu 250.000 US-Dollar (etwa 234.000 Euro).

Passagier greift Crew an: Er fragte Mitreisende nach der Tür

Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass mehrere Passagiere in einer Befragung angaben, dass der Angreifer einen Mitreisenden vor dem Start gefragt habe, wo der Türgriff zu finden sei. Zudem soll er laut Zeugenaussagen mit dem Löffel in der Bordküche beobachtet worden sein, wo er auf und ab ging. Die Fluggesellschaft United Airlines erklärte, dass bei dem Vorfall niemand ernsthaft verletzt wurde. Der Angreifer dürfe bis zum Abschluss der Ermittlungen nicht mehr mit United fliegen.

Solche Vorfälle an Bord sind sehr selten. Immerhin ist das Flugzeug das sicherste Transportmittel der Welt. Dennoch gibt es ein paar Dinge, vor denen sich selbst Piloten fürchten. (vk/dpa/afp)