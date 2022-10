Partielle Sonnenfinsternis heute: Gegen Mittag „knabbert“ der Mond die Sonne an

Von: Tanja Banner

Heute kann man am Himmel ein besonders Himmels-Spektakel verfolgen: Eine partielle Sonnenfinsternis. Der Ticker führt Sie durch das Ereignis.

Heute um die Mittagszeit (ca. 11-13 Uhr) findet eine partielle Sonnenfinsternis statt.

Die Sonnenfinsternis ist in ganz Deutschland und weiten Teilen Europas zu sehen.

Der Ticker führt Sie durch das Ereignis – verziehen sich die Wolken, gibt es auch ganz aktuelle Bilder zu sehen.

+++ 10.26 Uhr: Sollte bei Ihnen die Wolkenschicht zu dick sein, um einen Blick auf die Sonne erhaschen zu können, gibt es Abhilfe: Mehrere Livestreams zeigen die Sonnenfinsternis heute von verschiedenen Orten der Erde – und irgendwo wird die Sonne ganz sicher zu sehen sein.

Update von 10.15 Uhr: Herzlich willkommen zum Ticker rund um die partielle Sonnenfinsternis am heutigen 25. Oktober. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte rund um die „SoFi“ – sollten sich die Wolken rechtzeitig verziehen, gibt es nachher außerdem Teleskop-Blicke auf die teilweise verfinsterte Sonne zu sehen. Kurz nach 11 Uhr wird der Mond beginnen, sich vor die Sonne zu schieben, das Maximum wird – pünktlich zur Mittagspause – um kurz nach 12 Uhr erwartet.

Partielle Sonnenfinsternis im Ticker: Das geschieht am Himmel über unseren Köpfen

Erstmeldung vom 25. Oktober, 09.00 Uhr: Frankfurt – Wer heute gegen Mittag zum Himmel schaut, kann ein ganz besonderes Himmelsereignis bestaunen: Eine partielle Sonnenfinsternis ist am 25. Oktober 2022 in großen Teilen Europas zu sehen. Dabei schiebt sich der eigentlich nicht sichtbare Neumond am Himmel teilweise vor die Sonne und verdeckt so einen Teil des Himmelskörpers. Allerdings wird sich die Bedeckung im deutschsprachigen Raum in Grenzen halten – maximal 35 Prozent sind auf Rügen möglich. Die Sonnenfinsternis dürfte man daher nur wahrnehmen, wenn man sie mit einem speziellen Schutz direkt beobachtet.

Bei einer partiellen Sonnenfinsternis „knabbert“ der Mond die Sonnenscheibe an. (Archivbild) © Hans Scott/dpa

Je nach Beobachtungsstandort verschieben sich der Startzeitpunkt, der Moment der maximalen Bedeckung und das Ende der Sonnenfinsternis etwas – Details können Sie der Tabelle in diesem Artikel entnehmen. Ganz einfach lässt sich sagen, dass die Sonnenfinsternis sich von etwa 11 Uhr bis etwa 13 Uhr erstreckt, die maximale Bedeckung der Sonne findet gegen 12 Uhr statt. In Frankfurt am Main beginnt sich der Mond um 11.11 Uhr vor die Sonne zu schieben und verlässt die Sonnenscheibe um 13.10 Uhr wieder, die maximale Bedeckung von 22,9 Prozent ist um 12.10 Uhr erreicht.

Partielle Sonnenfinsternis heute: Ohne Schutz nicht in die Sonne blicken

Bei der Beobachtung der Sonne – egal ob mit oder ohne Hilfsmittel – gilt immer: Ohne Schutz für die Augen sollte man den Blick direkt in die Sonne nicht riskieren – Augenschäden oder gar die Erblindung drohen. Besonders fatal ist, dass Schäden an der Netzhaut sich nicht sofort bemerkbar machen, da sie keine Schmerzen verursachen. Es gibt als kein Warnsignal des Körpers – ist das Auge geschädigt, ist es zu spät. Um die Sonnenfinsternis sicher zu beobachten, sollte man bei der Beobachtung mit bloßem Auge zur Sonnenfinsternis-Brille greifen oder sich beispielsweise aus Alltagsgegenständen eine Lochkamera basteln.

Auch eine Sofi-Brille aus den vergangenen Jahren kann noch einsatzbereit sein – Dinge wie eine Sonnenbrille, ein geschwärztes Glas oder eine CD sind dagegen kein ausreichender Schutz für die Augen, betonen Fachleute immer wieder.

Partielle Sonnenfinsternis heute beobachten: Uhrzeiten und Bedeckungsgrade

Ort (sortiert nach größter Bedeckung) Bedeckungsgrad | Zeitpunkt Rostock 32,9 % | 12.11 Uhr Berlin 32,2 % | 12.14 Uhr Kiel 30,9 % | 12.09 Uhr Dresden 30,6 % | 12.15 Uhr Hamburg 29,6 % | 12.09 Uhr Hannover 27,6 % | 12.10 Uhr Kassel 25,7 % | 12.10 Uhr Nürnberg 24,9 % | 12.13 Uhr München 23,6 % | 12.14 Uhr Frankfurt 22,9 % | 12.10 Uhr Köln 22,1 % | 12.07 Uhr Stuttgart 21,5 % | 12.11 Uhr Wien 20,0 % | 12.21 Uhr Freiburg 18,7 % | 12.10 Uhr Bern 16,6 % | 12.10 Uhr Quelle: Vereinigung der Sternfreunde (VdS)

Was kann man bei einer partiellen Sonnenfinsternis sehen?

Doch was kann man eigentlich bei der Beobachtung einer Sonnenfinsternis erwarten? Im Fall der partiellen Sonnenfinsternis am 25. Oktober 2022 schiebt sich der Neumond um die Mittagszeit vor die Sonne. Ein Teil der Erde wird vom Halbschatten des Mondes gestreift – dort ist die Sonnenfinsternis zu sehen. Wer die Sonne durch eine Sonnenfinsternis-Folie beobachtet, wird sehen können, wie sich der Neumond langsam vor die Sonne schiebt und die Sonnenscheibe von einer Seite her „anknabbert“. Der schwarze Schatten wird deutlich zu sehen sein.

Besonders faszinierend ist dieses Phänomen, wenn man bedenkt, was sich da vor den eigenen Augen abspielt: Ein Himmelskörper schiebt sich auf seiner Umlaufbahn vor einen anderen und verdeckt für kurze Zeit dessen Licht.

Sonnenfinsternis im Livestream: Wie man das Ereignis trotz Wolken sehen kann

Sollte das Wetter zu schlecht sein und Wolken der partiellen Sonnenfinsternis im Wege stehen, gibt es trotzdem Möglichkeiten, die Sonnenfinsternis zu beobachten: Es wurden mehrere Sonnenfinsternis-Livestreams angekündigt, die das Ereignis ins Internet übertragen wollen – und irgendwo wird der Himmel hoffentlich klar sein, denn bis die nächste Sonnenfinsternis in Deutschland zu sehen sein wird, dauert es noch eine Weile: Erst am 29. Oktober 2025 findet wieder eine partielle Sonnenfinsternis statt. Bis zur nächsten totalen Sonnenfinsternis muss man noch mehr Geduld mitbringen: Das Himmels-Spektakel ist erst am 3. September 2081 wieder über Deutschland zu sehen. (tab)