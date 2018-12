Panik am Pariser Flughafen Charles de Gaulle: Paar mit Waffenattrappen löst Evakuierung aus

Bombenentschärfungsteam machte sich bereit

Für rund 45 Minuten wurde ein Terminal am Flughafen in Paris evakuiert. Ein Paar mit Softairwaffen sorgte für Panik bei den Passagieren, ein Bombenentschärfungsteam machte sich bereit.

Paris - Auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle haben zwei Menschen mit Waffenattrappen am Mittwoch für Panik gesorgt. Wie aus Ermittlerkreisen verlautete, schlug ein Passagier Alarm, der "zwei Erwachsene, die nicht Französisch sprachen, mit Waffen in einer Tasche" gesehen habe. "Es gab Panik in Terminal 2, als die Leute die Waffen sahen", hieß es aus den Ermittlerkreisen. Das Paar wurde festgenommen.

Das Terminal 2 wurde wegen des Vorfalls vorübergehend evakuiert, Passagiere mussten das Gebäude für rund 45 Minuten verlassen. Es wurde ein Sicherheitsumkreis eingerichtet, ein Bombenentschärfungsteam war bereits wegen eines abgestellten Koffers vor Ort im Einsatz.

Bei den Waffen soll es sich um Softairwaffen gehandelt haben. Aus Flughafenkreisen hieß es, die Airportbetreiber stuften Menschen mit Softairwaffen als "bewaffnet" ein.

