Enthauptete Frauenleiche in Wohnung entdeckt - auch der Kopf wurde wohl gefunden

Horror-Entdeckung

Grausiger Fund in Paris: Einsatzkräfte haben am Sonntag die geköpfte Leiche einer Frau in ihrer Wohnung entdeckt.

Paris - Das bestätigten Polizeikreise der Deutschen Presse-Agentur. Über die Hintergründe gab es zunächst keine Angaben. Laut Sender France Bleu wurde der Kopf der Frau im Ofen gefunden. Unter Verdacht steht demnach der psychisch kranke Sohn der Toten, der schon im Herbst damit gedroht haben soll, seine Mutter umzubringen. Die Wohnung der Frau befindet sich nach Angaben aus den Polizeikreisen im 12. Arrondissement im Osten der französischen Hauptstadt.

Zu einem gruseligen Fund kam es auch in Kroatien, nachdem eine Frau seit 18 Jahren vermisst wird.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Patrick Pleul