Pandemie offiziell vorbei: Eine Rückblende auf drei Jahre Corona in Spanien

Von: Anne Götzinger

Die Corona-Pandemie ist offiziell beendet. Spanien hat besonders stark unter dem Virus gelitten. © Kira Hofmann/dpa

Am 5. Mai hat die WHO offiziell das Ende der Corona-Pandemie erklärt. Spanien hat unter der sanitären Krise besonders stark gelitten. Eine Rückblende steht in diesem Artikel:

Das Coronavirus zirkuliert weiterhin – auch in Spanien. Doch längst hat es seinen Schrecken verloren, wird wie eine normale Erkältung angesehen, viele testen schon gar nicht mehr. Am 5. Mai hat nun auch die WHO offiziell das Ende der Corona-Pandemie erklärt. Spanien hat besonders stark unter der Pandemie gelitten, wie Costanachrichten.com berichtet.

In der Anfangsphase der Pandemie registrierte das Land an die 1.000 Tote täglich, am 15. März verhängte die Regierung in Spanien einen der härtesten Lockdowns in Europa. Beinahe unwirklich erscheinen heute die prägenden Erlebnisse aus der schwierigsten Zeit der Corona-Pandemie.