Oxford: Schusswechsel zwischen bewaffnetem Mann und Polizei

Eine Person wurde verletzt

Am Montag hat es in der britischen Universitätsstadt Oxford einen Schusswechsel zwischen einem Mann und der Polizei gegeben. Mehrere Straßen wurden gesperrt.

Oxford - In der britischen Universitätsstadt Oxford hat es am Montag einen Schusswechsel zwischen einem bewaffneten Mann und der Polizei gegeben. Nach einem Bericht des Senders BBC wurde eine Person verletzt, aber nicht lebensgefährlich. Mehrere Straßen wurden gesperrt. Die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, das Areal zu meiden. Die Verhandlungen zwischen dem Täter, der sich auf einem Grundstück befinden soll, und der Polizei dauerten am späten Nachmittag noch an. Über die Hintergründe der Tat war zunächst nichts bekannt.

