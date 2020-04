„Mehr gelacht als ich sollte“

Sehen Sie gleich, was hier nicht stimmt? Eine Eier-Aufnahme wird als „das Beste, was es aktuell im Internet gibt“, gefeiert.

Zu Ostern kursiert ein skurriles Video im Internet.

kursiert ein skurriles Video im Internet. Es zeigt vier Eierbecher. Und darin vier Eier.

Oder etwa doch nicht? Die Reaktionen fallen euphorisch aus.

München - Passend zu Ostern macht ein skurriles Video im Netz die Runde. Es zeigt vier Eier - zwei davon in einem Schnapsglas, zwei weitere in einem Porzellan-Eierbecher. Oder halt, Moment, zeigt es wirklich vier Eier? Kleiner Spoiler: nein.

Begeisterte Reaktionen auf virales Video - „Musste wirklich lachen“

Zunächst aber zu den Reaktionen auf den Clou an dem Ganzen. Die fallen nämlich begeistert bis euphorisch aus. „Das ließ mich mehr lachen als ich sollte“, schreibt eine Facebook-Nutzerin. „Das ist das Beste, was ich in der ganzen Woche gesehen habe“, frohlockt eine andere. „Instant-Klassiker“, heißt es ebenso. Und: „Das Beste, was es aktuell im Internet gibt. Musste wirklich lachen.“

Und was ist nun der Kniff an der Eier-Aufnahme? Nun, jetzt dürfen Sie auf „Play“ drücken - am besten mit angeschaltetem Ton:

Virales Video zu Queen-Song: Eines der Eier ist gar keines

Denn am Ende erweist sich eines der vier Eier gar nicht als solches - sondern als die Glatze eines Mannes. Was dann zu den Klängen von „I Want To Break Free“ von Queen klar wird.

Das Video kursierte schon einige Tage vor Ostern im Netz, auf verschiedenen Facebook-Seiten, bei YouTube oder bei Reddit*. Ob es in Corona-Langeweile* entstand?

Viele markieren auch andere Menschen mit Glatze und fordern von ihnen: Nachmachen! „Das hätte auch von Dir kommen können! Gleicher - toller - Humor und Friseur!!“, schreibt etwa ein Facebook-Nutzer.

Ein Reddit-User hielt sich dagegen für ganz klug - und lag nur ein bisschen daneben: „Ich bin ehrlich. Ich hatte erwartet, dass es sich bei allen um Köpfe handelt. Ich lag falsch.“

Bei Reddit geht es öfter mal kurios zu - dort sorgt sogar das Foto einer Mülltonne für Diskussionen. Vom Parkbank-Foto mit überraschendem Detail ganz abgesehen.

