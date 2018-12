Versuchter Mord: Handelte 18-Jähriger heimtückisch und aus Habgier?

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Nach einem versuchten Mord hat die Polizei einen 18-jährigen Tatverdächtigen ermittelt und festgenommen. Er handelte möglicherweise heimtückisch und aus Habgier, als er einem 4-Jährigen schwere Kopfverletzungen zufügte.

Wildeshausen - Nach einer Auseinandersetzung in Wildeshausen bei Oldenburg, bei der ein 44-Jähriger in seiner Wohnung schwere Kopfverletzungen erlitt, hat die Polizei einen 18-jährigen Tatverdächtigen ermittelt und festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde Untersuchungshaft wegen versuchten Mordes an angeordnet, wie nordbuzz.de* berichtet.

Wildeshausen bei Oldenburg: Mann wird bei versuchtem Mord von Angreifer am Kopf verletzt

Nach Polizeiangaben wurde bei einer tätlichen Auseinandersetzung am Mittwochmorgen gegen 8.00 Uhr ein 44-jähriger Mann in seiner Wohnung in der Innenstadt von Wildeshausen bei Bremen schwer verletzt. Ein junger Mann hatte das Opfer attackiert und ihm dabei mit einem Gegenstand schwere Kopfverletzungen zugefügt. Dem 44-Jährigen gelang es schließlich, den Angreifer in die Flucht zu schlagen und den Notruf zu verständigen.

Wildeshausen bei Oldenburg: Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach versuchtem Mord

Einer erste Befragung des Verletzten ergab eine Beschreibung des Täters. Trotz sofortiger Fahndung konnte der junge Mann im Nahbereich der Innenstadt jedoch nicht mehr angetroffen werden. Intensive Polizei-Ermittlungen führten am Donnerstag um 15.30 Uhr zur Festnahme eines dringend tatverdächtigen 18-Jährigen. Der Mann könnte heimtückisch und aus Habgier gehandelt haben. Er wurde am Freitag einem Richter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde Untersuchungshaft wegen versuchten Mordes angeordnet.

