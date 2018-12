Tödliches Feuer-Drama auf Autobahn: Lkw schiebt Ford Fiesta unter Laster

Dichter Rauch und brennende Fahrzeuge

Tödliches Unfall-Drama auf der Autobahn. Beteiligt: Zwei Sattelschlepper und zwei Pkw. Ein Mensch kommt ums Leben, die Autobahn muss für Stunden gesperrt werden.

Update, 10.10 Uhr: Wie sich jetzt herausstellte, handelt es sich bei dem auf der A28 tödlich verunglückten Unfallopfer um eine 65-jährige Frau aus dem Landkreis Ammerland. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde inzwischen ein Sachverständiger eingeschaltet. Im gesamten Stadtgebiet von Oldenburg kam es aufgrund der mehrstündig beidseitig gesperrten Autobahn zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Bergungs- und Rettungsarbeiten dauerten bis ca. 22.10 Uhr.

Oldenburg - Ein furchtbarer Unfall hat sich am Donnerstag auf der A28 in Oldenburg ereignet, wie nordbuzz.de* berichtet. Nach ersten Angaben der Polizei kam dabei zwischen Haarentor und dem Autobahndreieck Oldenburg-West ein Mensch ums Leben, zwei weitere wurden verletzt. Die Autobahn musste komplett gesperrt werden, in Oldenburg kam es zu massiven Behinderungen im Verkehr. Erst wenige Stunden zuvor war es auf der A1 bei Bremen ebenfalls zu einem Lkw-Unfall mit tödlichem Ausgang gekommen.

Oldenburg: Ein Toter nach Autobahn-Unfall auf der A28

Auf der #Autobahn bei #Oldenburg ist bei einem schweren Unfall ein Mensch gestorben. Drei Weitere sind verletzt. Ein Laster hat auf der #A28 vier Fahrzeuge ineinander geschoben. Der Laster und das Auto davor sind ausgebrannt. pic.twitter.com/hGJlwRQGrZ — radio ffn (@radioffn) 20. Dezember 2018

Laut "NonstopNews" prallte ein Sattelzug, beladen mit Lebensmitteln, im stockenden Verkehr am Donnerstag auf der A28 in Oldenburg auf einen vorausfahrenden Ford Fiesta. Der Wagen wurde in der Folge unter einen weiteren Pkw geschoben. Der vordere Laster rutschte daraufhin auf einen zweiten Pkw, einen Dacia, und auch ein dritter Wagen der Marke Suzuki wurde noch leicht beschädigt.

Feuer auf Autobahn in Oldenburg: Pkw und Lkw brennen auf A28 komplett aus

+ Oldenburg: Auf der Autobahn A28 brannten ein Lkw und ein Pkw komplett aus - die Feuerwehr löschte mit Schaum. © NonstopNews

Der auffahrende Lkw und der Pkw fingen Feuer und brannten in der Folge komplett aus. Dramatisch: Während der Unfallverursacher, ersten Ermittlungen zufolge mutmaßlich eine 35-jährige Frau, sich selbst aus dem Fahrzeug retten konnte, hatte der Pkw-Fahrer keine Chance: Er kam in den Trümmern ums Leben. Beide Lkw-Fahrer und der Fahrer des zweiten Pkw wurden verletzt.

A28 in Oldenburg wird zum Trümmerfeld

+ Die A28 in Oldenburg musste nach dem Unfall für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. © NonstopNews

Dichter Rauch legte sich über das riesige Trümmerfeld auf der Autobahn, der durch das Feuer entstandene Rauch war auch weit ab der A28 noch zu sehen. Zahlreiche Feuerwehrkräfte rückten an und löschten den Brand mit Schaum. Ein schwieriges Unterfangen.

Nach Unfall auf Autobahn A28: Stau und Behinderungen in Oldenburg

+ Die Bergung in Oldenburg war schwierig, weil die A28 am Donnerstag einem Trümmerfeld glich. © NonstopNews

Die Bergung der verbrannten Wracks war deshalb so schwierig, weil extra ein Kran auf die enge, gesperrte und von Trümmern übersäte Autobahn gebracht werden muss. Die A28 wurde daher in beide Richtungen stundenlang voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Stau im Raum Oldenburg.

