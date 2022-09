Scholz-Rede bei der UN: Grünen-Politikerin fordert Panzerlieferungen an Ukraine

Von: Moritz Serif

Teilen

Bundeskanzler Olaf Scholz kommt am John F. Kennedy International Flughafen in New York an. © Michael Kappeler/dpa

Die Erwartungen an die Scholz-Rede bei den Vereinten Nationen sind hoch. Liefert Deutschland bald Panzer an die Ukraine?

New York – Grünen-Außenpolitikerin Jamila Schäfer wünscht sich von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), dass dieser über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine spricht. „Besonders glaubwürdig kann der Bundeskanzler bei den Vereinten Nationen (UN) agieren, wenn Deutschland seiner Verantwortung in der Ukraine gerecht wird“, sagte die Chefin der bayerischen Landesgruppe der Grünen im Bundestag.

Die jüngsten Geländegewinne der ukrainischen Armee hätten bewiesen, dass die westliche Militärhilfe den Ausschlag geben könne. „Olaf Scholz ist also angehalten, in den Gesprächen mit unseren amerikanischen Partnern unsere Unterstützung für die Lieferung von gepanzerten Fahrzeugen sowie Kampfpanzern zu signalisieren“, sagte Schäfer.

Scholz bei der UN: Ukraine fordert Panzer

Die Ukraine hat von westlichen Staaten wie Deutschland auch Kampf- und Schützenpanzer gefordert, die die Truppen bei Vorstößen und der Rückeroberung von russisch besetzten Gebieten nutzen könnten. Bisher hat kein Nato-Land Kampfpanzer westlicher Bauart geliefert. Scholz betont stets, dass es in dieser Frage keinen deutschen Alleingang geben werde. Auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist nach New York.

Während der Kanzler mit einer Regierungsmaschine unterwegs ist, fliegt die Ministerin Linie. Zwischen Scholz und Baerbock waren zuletzt Differenzen beim Thema Waffenlieferungen in die Ukraine sichtbar geworden. Die Außenministerin hatte eine schnelle Entscheidung über die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine gefordert.

Vor Scholz hielt Merkel zuletzt UN-Rede

Vor Scholz hielt Angela Merkel als damalige Bundeskanzlerin die letzte Rede vor den Vereinten Nationen. Das war im Jahr 2007. Der SPD-Kanzler war außerdem noch nie in New York. Der Auftritt wird also sein erster Besuch in der Weltstadt sein. Zudem gibt es hohe Erwartungen an die Rede.

So soll der Kanzler Antworten darauf anbieten, was die durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelöste „Zeitenwende“ für die Vereinten Nationen bedeuten kann. Außerdem wird Scholz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sprechen.

Scholz spricht bei UN auch mit Erdogan

In diesen Gesprächen dürfte es um den geplanten Nato-Beitritt von Finnland und Schweden gehen, der von der Türkei noch ratifiziert werden muss. Auch könnte der Streit zwischen Griechenland und der Türkei um Gebietsansprüche im östlichen Mittelmeer Thema werden. (mse/dpa)