Unwetter in Österreich: Schlamm-Massen verwüsten Gemeinde im Salzburger Land

“Bis unter die Decke mit Schlamm gefüllt“

+ © dpa / Unbekannt Unwetter in Österreich verwüsteten die Gemeinde Uttendorf. © dpa / Unbekannt

Schwere Unwetter und daraus resultierende Schlamm-Massen haben in der österreichischen Gemeinde Uttendorf Verwüstung angerichtet.

Salzburg - In der Gemeinde Uttendorf im Salzburger Land haben Schlamm-Massen große Schäden angerichtet. Nach einem schweren Unwetter am Montag war der nahegelegene Manlitzbach über die Ufer getreten. Die daraus resultierende Schlamm-Flut verwüstete die Gemeinde regelrecht.

Knapp 70 Häuser sind nach Angaben von salzburg.orf.at überflutet. Am Dienstag waren 200 Feuerwehrleute und 50 Soldaten bei den Aufräumarbeiten im Einsatz.

Unwetter in Österreich verwüstet Gemeinde Uttendorf

In Uttendorf kamen dem Bericht zufolge zwei Faktoren zusammen, die zu der großen Zerstörung führten: Einerseits die enormen Regenmengen in kurzer Zeit. Andererseits das viele lose Geröll nach einem schneereichen Winter. Deshalb trat der Fluss nahe der Gemeinde schnell über die Ufer. Am Montag musste deshalb auch eine Bundesstraße für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

Die Feuerwehr hatte am Dienstag alle Hände voll zu tun, die voll gelaufenen Keller auszupumpen. „Das massive Problem sind aber eher die Schlammmassen“, sagte Feuerweht-Einsatzleiter Lukas Fritzenwanger dem ORF. Manche Keller seien „bis unter die Decke mit Schlamm angefüllt“.

Währenddessen sorgen in Deutschland etliche Waldbrände für Gefahr. Wie das Wetter in den kommenden Tagen wird erfahren Sie hier.

rjs