Deutscher Radler stirbt in Tirol: "Lautes Krachen" alarmiert Nachbarn - doch Retter sind machtlos

Auf tragische Weise wurde ein deutscher Urlauber in Österreich aus dem Leben gerissen: Er verunglückte tödlich auf dem Rennrad.

Bei einer Ausfahrt mit dem Rennrad ist ein deutscher Urlauber in Nassereith in Tirol ums Leben gekommen.

Auf einer Abfahrt stürzte der Mann drei Meter tief in ein Bachbett.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 56-Jährige in ein Klinikum gebracht - doch Retter und Ärzte waren machtlos.

Imst/Nassereith - Im Österreich-Urlaub ist ein deutscher Rennradfahrer ums Leben gekommen. Der 56-Jährige stürzte auf der Fahrt „talwärts" in der Ortschaft Nassereith (Bezirk Imst) am Dienstag (21. Juli) in ein drei Meter tiefes Bachbett, wie die Tiroler Polizei einen Tag später mitteilte.

Österreich: Deutscher Urlauber stirbt - Anwohner findet Radfahrer im Bachbett

Der Sturz war offenbar heftig ausgefallen. Ein Einheimischer sei auf seinem nahegelegenen Grundstück durch ein „lautes Krachen“ aufgeschreckt worden, hieß es. Er fand den Rennradler im unter einem steilen Abhang gelegenen Bachlauf und alarmierte die Rettungskräfte.

Die Bergrettung barg den Mann, per Hubschrauber wurde der Verunglückte ins Klinikum Innsbruck geflogen. Trotz aller Bemühungen verstarb der Mann dort jedoch aufgrund seiner schweren Verletzungen.

Österreich/Tirol: Rennradfahrer kommt ums Leben - Ehefrau erfährt erst am folgenden Tag vom Unglück

Identifiziert werden konnte das Opfer des tödlichen Unfalls nach Polizeiangaben erst mit einiger Verzögerung. Am Morgen des darauffolgenden Dienstags stellte die Ehefrau des Toten Vermisstenanzeige, nachdem ihr Mann die ganze Nacht nicht in der Urlaubsunterkunft im knapp 15 Kilometer entfernten Imst eingetroffen war.

