Grausige Entdeckung: Alpen-Gletscher gibt Leiche von seit 22 Jahren vermisstem Wanderer frei

Von: Johannes Welte

Teilen

Der Tote wurde mit einem Polizeihubschrauber geborgen. © imago stock&people

Die Gletscher der Alpen schmelzen in diesem Sommer in Rekordtempo - und geben ihre Geheimnisse frei. In Tirol wurde auf knapp 3000 Metern der Leichnam eines seit 2001 vermissten Bergwanderers gefunden.

Lienz - Ein Bergführer machte am Schlatenkees in der Venedigergruppe in Osttirol eine schreckliche Entdeckung: Er fand auf rund 2900 Metern Höhe eine Gletscherleiche. Er verständigte die Polizei, die den Fund vom Freitag (18. August) am Dienstag (22. August) meldete

Skitourengeher aus Österreich wurde seit 2001 vermisst

In kurzer Entfernung vom Fundort der Leiche wurde außerdem ein Rucksack gefunden, der als Eigentum des tot aufgefundenen Mannes identifiziert wurde - aller Wahrscheinlichkeit nach ein einheimischer Bergsteiger, der im Jahr 2001 als vermisst gemeldet wurde. Neben Bargeld wurden auch eine Bankkarte und ein Führerschein gefunden, die einem damals 37-jährigen Österreicher gehörten, der mit Skitourenausrüstung unterwegs war.

Die Alpinpolizei in Lienz übernahm die weitere Ermittlungen und mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers konnte die Leiche geborgen werden. Eine endgültige Identifizierung des Toten wird erst nach einem DNA-Vergleich möglich sein , dessen Ergebnisse in einigen Wochen vorliegen sollen.

Schon die zweite Eismumie am gleichen Gletscher

Am Schlatenkees wurde erst im Juli eine Gletscherleiche entdeckt, die bereits einige Jahrzehnte in dem Eis begraben gewesen sein dürfte. Auf einer Höhe von 2796 Metern in der Nähe der Neuen Prager Hütte hatten Wanderer Leichenteile und Knochen entdeckt. Auch hier läuft ein DNA-Abgleich in der Innsbrucker Gerichtsmedizin. Vor kurzem wurde im italienischen Trentino die Leiche eines Gebirgs-Soldaten aus dem 1. Weltkrieg im schmelzenden Gletschereis entdeckt.

