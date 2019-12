Balkon-Drama: Bayer (25) stürzt in den Tod - seine Freunde ahnen nichts

Schreckliches Unglück in Österreich

Ein Mann aus Bayern (25) ist in Österreich vom Balkon gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Seine Freunde hatten den Sturz nicht bemerkt. Nun nennt die Polizei Details.

Ein Bayer (25) ist in Österreich bei einem Balkonsturz ums Leben gekommen.

bei einem Balkonsturz ums Leben gekommen. Am Tag zuvor hatte er mit Freunden ein Lokal besucht.

Seine Freunde bemerkten den Sturz offenbar nicht.

Update vom 16. Dezember, 10.55 Uhr: Zu dem tragischen Unglück in Österreich, bei dem ein 25 Jahre alter Mann aus Bayern ums Leben kam, gibt es neue Informationen. Wie die Passauer Neue Presse berichtet, soll der Mann aus dem Landkreis Passau vom Balkon aus dem zweiten Stock etwa neun Meter tief gestürzt sein. Der Mann hatte zusammen mit Bekannten nach einem Ski-Opening-Konzert ein Lokal besucht. Danach sei die Gruppe getrennt weitergezogen, bestätigte eine Polizeisprecherin gegenüber der PNP.

Die Polizei bestätigte gegenüber der Zeitung außerdem, dass es keine Fremdeinwirkung gab. Der Mann könnte sich ersten Erkenntnissen zufolge längere Zeit auf dem Balkon abgehalten haben. Die Ermittler fanden dort eine Decke und eine Wasserpfeife. Die Bekannten des verunglückten Mannes werden aktuell von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Bayer (25) stirbt in Österreich bei Sturz von Balkon - Freunde bemerken nichts

Bad Hofgastein - Am Samstag ereignete sich in einem Wintersportort in Österreich ein schlimmes Unglück, bei dem ein junger Mann aus Bayern ums Leben kam. Wie die Polizei in Salzburg am Sonntag mitteilte, hatte der 25-Jährige am Vortag in Bad Hofgastein mit Freunden eine Veranstaltung und ein Lokal besucht.

Österreich: Bayer stürzt von Balkon und stirbt - Freund findet ihn

Am Sonntagmorgen entdeckte ein Mitglied der Gruppe den Mann unterhalb des Balkons seiner Unterkunft. Der 25-Jährige lag leblos auf dem Boden. Nach Angaben der Ermittler hatte keiner seiner Freunde den Sturz in mehr als neun Meter Tiefe bemerkt.

Die Polizei geht nicht von Fremdverschulden aus. Der Staatsanwalt ordnete die Obduktion des Verstorbenen aus dem Landkreis Passau an. Das Kriseninterventionsteam betreute die Gruppe.

