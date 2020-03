Coronavirus in Österreich: Kurz greift durch - bei Treffen über fünf Personen drohen extreme Bußgelder

Zweiter Todesfall

Österreich wird vom Coronavirus nicht verschont. Gebiete stehen komplett unter Quarantäne. Neben drastischen Maßnahmen und drohen auch Geldstrafen. Jetzt gibt es einen zweiten Todesfall.

Österreich weitet seine Maßnahmen im Kampf gegen das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2* aus.

weitet seine Maßnahmen im Kampf gegen das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2* aus. In Österreich gibt es ein zweites Todesopfer im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion .

. Die Regierung hat ihr Vorgehen gegen die Sars-CoV-2 Epidemie bekannt gegeben.

Coronavirus in Österreich - Zweites Todesopfer

Update vom 16. März 2020, 9.33 Uhr: In der Nacht auf Montag ist eine Österreicherin an Covid-19 verstorben, wie orf.at berichtet. Die 76-jährige Frau stammt aus der Steiermark, hatte mehrer Vorerkrankungen und befand sich in stationärer Behandlung.

Coronavirus in Österreich - Flüge aus Risikogebieten gestoppt

Update vom 15. März 2020, 22.29 Uhr: Österreich wird auch den Flugverkehr weitgehend einstellen. Das kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Sonntagabend in der Sendung „ZiB2“ des österreichischen Fernsehens an. Er appellierte an alle Österreicher im Ausland, sich auf den Weg nach Hause zu machen oder das Außenministerium zu kontaktieren, um heimgeholt zu werden. Sobald das abgeschossen sei, würden alle Flüge in Corona-gefährliche Gebiete gestoppt, sagte Kurz.

Österreich setze viel härtere Maßnahmen als andere europäische Länder um, meinte Kurz. Die Hoffnung sei, dass sich die Ansteckungskurve sich damit in der kommenden Woche abflache.

Update vom 15. März 2020, 20.46 Uhr: In Österreich wollten die Menschen genauso auf die Krise reagieren wie in Italien. Dort haben in Siena und Mailand Menschen vom Balkon gesungen, wie tz.de berichtet. Doch im Nachbarland von Deutschland kam das bei den Nachbarn nicht ganz so gut an.

Coronavirus in Österreich: Drastische Bußgelder drohen

Update vom 15. März 2020, 15.30 Uhr: Ab Montag macht Österreich ernst: Neun Millionen Einwohner dürfen ihre Häuser nicht mehr verlassen. Spaziergänge sollten aber gestattet bleiben. Allerdings, nur alleine oder mit den Personen, mit denen man in der Wohnung gemeinsam zusammen lebt, so Kanzler Sebastian Kurz am Sonntag. Sportplätze, Spielplätze und „andere öffentliche Plätze der Begegnung“ werden geschlossen, auch Restaurants (s.u.)

Auf den Straßen kontrolliert bereits die Polizei. Ab Montag drohen Bußgelder bis zu 2000 Euro, beispielsweise, wenn sich Gruppen nicht auflösen. Bis zu 3600 Euro Strafe drohen, wer sich nicht an der Betretungsverbot beispielsweise von Spielplätzen widersetzt, berichtet die Österreichische Krone Zeitung.

Deutschland schließt Grenzen zu Österreich

Update vom 15. März, 15.09 Uhr: Nach Informationen von Münchner Merkur* und Bild sollen sich Kanzlerin Angela Merkel, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Bundesinnenminister Seehofer, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans geeinigt haben, die Grenzen vorerst zu schließen. Ab Montag (16. März) acht Uhr sollen demnach die Grenzen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz dicht gemacht werden. Grenznachbar Bayern hat sich zudem am Sonntag zu weiteren drastischen Maßnahmen im Freistaat entschlossen, berichtet Merkur.de*.

Coronavirus in Österreich: Ausgangsbeschränkungen verhängt - Treffen von mehr als fünf Personen verboten

Update vom 15. März, 12.45 Uhr: Die durch Sebastian Kurz angeordneten Maßnahmen weiten sich drastischer aus, als zunächst angenommen. Demnach soll es im ganzen Land verboten sein, sich mit mehr als fünf Menschen auf einmal zu treffen. Außerdem soll jeder, der in den vergangenen fünf Jahren Zivildienst absolviert hat, mobilisiert werden.

Coronavirus in Österreich: Sebastian Kurz mit drastischen Maßnahmen

Update vom 15. März, 11.54 Uhr: Die Regierung in Österreich hat nach Informationen der Nachrichtenagentur APA für das ganze Land "Ausgangsbeschränkungen" angeordnet. Zunächst wurde dieses Wort ausdrücklich vermieden - jetzt schien es den Österreichern offenbar doch angemessen. Bundeskanzler Sebastian Kurz wurde von der Agentur am Sonntag mit den Worten zitiert, es gebe fürs erste nur drei Gründe, das Haus zu verlassen: nicht aufschiebbare Arbeit im Beruf, dringende Besorgungen wie Einkauf von Lebensmitteln sowie die Notwendigkeit, anderen Menschen zu helfen.

Wie Sebastian Kurz gegenüber der Nachrichtenagentur APA erklärte, soll es bereits ab Sonntag Polizeikontrollen geben. Diese würden größere Gruppen, die ohne Grund auf öffentlichen Plätzen anzutreffen seien, nach Hause schicken. Auch ovb-online* berichtet über die Maßnahmen.

Coronavirus in Österreich: Kurz mit drastischer Konsequenz

Update vom 15. März, 10.32 Uhr: Alle Restaurants, Läden und Bars sollen in Österreich ab Montag geschlossen werden, nun greift die österreichische Regierung erneut durch. Wie Sebastian Kurz am Sonntag erklärt, werden Versammlungen ab sofort gänzlich untersagt. Österreich hebt damit die Versammlungsfreiheit übergangsweise auf. Auch die Bewegungsfreiheit der Bürger soll bis auf weiteres eingeschränkt werden.

Das bedeutet, dass Sportplätze, Spielplätze und andere Plätze der öffentlichen Begegnung gänzlich geschlossen werden.

Es gebe nur noch drei Gründe, das Haus zu verlassen: um zum Arbeitsplatz zu kommen, um notwendige Einkäufe zu machen und um anderen zu helfen. Von einer Ausgangssperre sprach Kurz aber nicht. Basis für die Maßnahmen wird ein Sondergesetz, das das Parlament noch am Sonntag beschließen wollte.

Corona-Krise in Österreich: Zahl der Infizierten in Risikogebiet Tirol steigt rasant - Kurz greift durch

Update vom 14. März, 20.54 Uhr: Auch der beliebte Wintersportort Heiligenblut am Großglockner in Kärnten steht seit Samstagfrüh unter Quarantäne. Ausländische Gäste durften abreisen. Einheimische und österreichische Gäste wurden aufgefordert in ihren Quartieren und Häusern zu bleiben und Ruhe zu bewahren.

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat alle Österreicher, die seit dem 28. Februar in den nun isolierten Gebieten in Tirol und Kärnten waren, gebeten sich selbst unter Quarantäne zu stellen. Besonders im Skiort Ischgl (Tirol) habe es wohl einen Hotspot gegeben. Wie kronen.at berichtet, wurde ein Anästhesist im Uniklinikum Salzburg positiv auf Covid-19 getestet. Der Arzt soll, laut Informationen des Boulevardblatts, in Ischgl im Skiurlaub gewesen sein.

Coronavirus in Österreich: Skiorte in Tirol unter Quarantäne

Update vom 14. März, 11.19 Uhr: In Tirol wurden nach Angaben der Behörden seit Freitagabend weitere 34 Menschen positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet, davon 21 mit Verbindungen zum Paznauntal mit den Touristenorten Ischgl und Galtür sowie St. Anton.

Update vom 14. März, 9.29 Uhr: Die Lage der Coronavirus-Infektionen in Österreich spitzt sich zu. Jetzt wurde Tirol vom deutschen Robert-Koch-Institut zum Risikogebiet erklärt. Das österreichische Bundesland wurde auf der RKI-Webseite zu den internationalen Risikogebieten wie etwa Iran, die Provinz Hubei in China, oder Südtirol in Italien. Von Reisen nach Italien, Österreich oder in die Schweiz rät Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für etwa 14 Tage ab. Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage in Italien, in der Schweiz oder in Österreich waren: Vermeiden Sie unnötige Kontakte und bleiben Sie 2 Wochen zu Hause - unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht", schrieb Spahn am Freitagabend auf Twitter.

Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage in #Italien, in der #Schweiz oder in #Österreich waren: Vermeiden Sie unnötige Kontakte und bleiben Sie 2 Wochen zu Hause - unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht. pic.twitter.com/dUGSR2EhGR — Jens Spahn (@jensspahn) March 13, 2020

Update vom 13. März, 17.15 Uhr: Die rasante Ausbreitung des neuartigen Coronavirus* bringt sorgt in Wien für eine ungewöhnliche Sicherheitsmaßnahme. Aufgrund des hohen Anstiegs der Infektionen ist eine Messehalle in der Hauptstadt zu einem riesigen Betreuungszentrum umfunktioniert worden. Rund 880 Betten in abgetrennten Kojen stehen dort wohl ab kommendem Dienstag zur Verfügung, wie ein Sprecher des medizinischen Krisenstabs Wiens am Freitag bestätigte.

Der provisorische Krankensaal sei für Personen gedacht, die milde Symptome aufweisen, nicht ins Krankenhaus müssen, sich aber zu Hause schlecht selber versorgen können. In dem Zentrum soll es „Essen und eine medizinische Basisversorgung“ geben, so der Sprecher Andreas Huber. Bürgermeister Michael Ludwig nannte das Zentrum eine reine Vorsichtsmaßnahme. Man wolle zeigen, dass man als Stadt gut vorbereitet ist. In Wien wurden bis Freitag rund 75 Personen positiv auf das Virus getestet.

Coronavirus in Österreich: Einzelhandel wird auf Minimum reduziert - Flugverkehr eingeschränkt

Update, 14.45 Uhr: Nun werden genauere Details zu den in Österreich geplanten Maßnahmen bekannt. Der Einzelhandel soll von Montag (16. März) an außer im Lebensmittelverkauf, bei Apotheken, Tankstellen und Kiosken pausieren. Restaurants, Cafés und Bars dürfen dann nur noch bis 15 Uhr geöffnet bleiben.

Auch der Flugverkehr wurde eingeschränkt. Die Flugverbindungen nach Frankreich, Spanien und in die Schweiz wurden ausgesetzt. Ferner ordnete die Regierung an, zwei Ortschaften im Bundesland Tirol wegen der weltweiten Epidemie abzuriegeln.

Coronavirus in Österreich: Erster Todesfall gemeldet - Zwei Gebiete komplett unter Quarantäne

Update vom 13. März, 14.20 Uhr: Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz verkündete nun drastische Schritte, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. In der kommenden Woche sollen viele Geschäfte im Land vorübergehend schließen. Lebensmittelgeschäfte und Apotheken sollen allerdings offen bleiben dürfen.

Zudem stellt Österreich zwei Gebiete unter Quarantäne: das Paznauntal sowie die Gemeinde St. Anton am Arlberg.

Coronavirus in Österreich: Erster Todesfall - Skigebiete in Tirol schließen vorzeitig

Update um 22.48 Uhr: Wegen der weltweiten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat Österreich die Schließung aller Skigebiete im Bundesland Tirol angekündigt. Die Skigebiete blieben ab Sonntagabend geschlossen, teilten die Behörden des Bundeslands am Donnerstag mit. Die Entscheidung sei nicht leicht gewesen. Die Behörden hätten aber "Verantwortung für alle Tiroler und jeden in Tirol".

Update um 14.04 Uhr: Schon bevor in Österreich am Donnerstagvormittag der erste Corona-Todesfall gemeldet wurde, verschärfte der österreichische Kanzler Sebastian Kurz die Maßnahmen im Kampf gegen das Virus. Ab kommender Woche sollen landesweit alle Schulen geschlossen bleiben, berichtet n-tv.de. Viele Theater und Museen sind außerdem bereits zu. Auch in Deutschland gibt es eine Debatte darüber, Coronaferien bundesweit sinnvoll wären.

Coronavirus in Österreich: Erster Todesfall - Krankenhaus-Besuche in Wien untersagt

Update um 11.17 Uhr: In Österreich gab es in der Nacht zum Donnerstag den ersten Coronavirus-Todesfall. Wie die deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf den medizinischen Krisenstab in Wien berichtet, handelt es sich dabei um einen 69-jährigen Italien-Rückkehrer mit Vorerkrankungen. Er verstarb in der Nacht Kaiser-Franz-Josef-Spital in der österreichischen Hauptstadt Wien.

Mit Stand Donnerstag, 8 Uhr, wurden in Österreich insgesamt 302 bestätigte Coronavirus-Infektionen registriert. Der medizinische Krisenstab teilte am Donnerstag außerdem mit, dass in Wiener Krankenhäusern Besuche bis auf Weiteres untersagt werden. „Um diese Maßnahme durchzusetzen, werden in allen Häusern Eingangskontrollen durchgeführt“, hieß es in der Mitteilung. Zudem bestätigte das österreichische Innenministerium der Nachrichtenagentur APA, dass alle 25.000 Polizisten des Landes bis Ende April nicht in Urlaub gehen dürfen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz machte erneut klar, dass es zu weiteren Schritten gerade im Schulwesen kommen wird. „Es wird auch in der Schule Maßnahmen geben müssen“, sagte der Regierungschef. Die Straßen und Plätze sowie die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien waren deutlich leerer als sonst.

In Deutschland wurde unterdessen am Donnerstagvormittag der vierte Coronavirus-Todesfall gemeldet. Es handelt sich dabei um einen 67-jährigen Mann mit Vorerkrankungen. Er ist gleichzeitig der erste Corona-Tote in Baden-Württemberg.

Video: Coronavirus - Was bedeutet Quarantäne für Betroffene?

Update vom 12. März 2020, 09:28 Uhr: Das Coronavirus sorgt zwar weltweit für Aufruhr, kann aber auch das Gute im Menschen hervorheben. So geht in Österreich beispielsweise der Hashtag #Nachbarschaftschallenge rum.

Die Aktion soll die Gesellschaft dazu anregen, Menschen zu helfen, die besonders anfällig für Covid-19 sind. Darunter fallen vor allem ältere Menschen und solche mit schweren Vorerkrankungen.

Coronavirus: Wienerin zeigt Solidarität gegenüber ihren Mitmenschen

Ein besonders schönes Beispiel lieferte die Instagram-Userin „@frederikaaa“, die einen offen Brief an ihre Nachbarn schrieb und darin ihre Hilfe anbot. „Sollten sie über 65 sein oder eine Immunkrankheit bzw. ein geschwächtes Immunsystem haben, möchten wir (Fredi und Andi - Tür 12) euch unterstützen, gesund zu bleiben. Wir gehören nicht zur Risikogruppe und können somit unter die Arme greifen, falls benötigt“, so die Wienerin.

Falls es Erledigungen gebe (“Einkauf und sonstige Tätigkeiten in der Öffentlichkeit“), würden sich die zwei Bewohner freuen, zu helfen. Man solle sich lediglich melden. „Gemeinsam steht Wien auch eine Pandemie durch.“

Coronavirus: Instagram-Post von Wienerin geht schnell viral

Der Post hat schon nach 19 Stunden über 1.600 Likes auf Instagram gesammelt und inspiriert einige andere User: „Respekt #mehrmenschlichkeit“ und „Supercoole Idee. Wird sofort kopiert“, sind nur zwei von vielen Kommentaren unter dem Beitrag.

Die Verfasserin des Beitrags freut sich über die positive Rezeption ihres Posts und schrieb in die Beschreibung: „Sehr schön, dass es so steil geht. Wir schaffen das“. Dem ist nichts hinzufügen.

Coronavirus in Österreich: Urlauber müssen zu Fuß über die Grenze

Update vom 11. März 2020, 17.15 Uhr: Reisende aus Italien bekommen die Maßnahmen von Österreich an der Grenze zu Italien zu spüren. Am Brenner mussten Touristen zu Fuß den Grenzübergang überqueren. Auf dem Rückweg nach Deutschland und in andere Länder mussten die Touristen schriftlich versichern, dass sie keinen Stopp in Österreich planen. Von den Transitreisenden wurden die Personaldaten aufgenommen und auch die Ausweise fotografiert. Es kam zu längeren Wartezeiten.

Menschen mussten mit ihrem Gepäck vom Bahnhof Brenner auf der italienischen Seite zum Grenzübergang* laufen, berichtet der derstandard.at. Viele wollten demnach nur weiter nach Deutschland. Ein Reisebus soll die gestrandeten Urlauber nach direkt zum Bahnhof München bringen.

Die Deutsche Bahn weist auf ihrer Webseite auf Beeinträchtigungen im Fernverkehr von und nach Italien hin: Die EC-Züge München – Kufstein – Innsbruck – Verona enden bzw. beginnen demnach in Innsbruck Hbf (Österreich). Die ÖBB Nightjet-Verbindungen München – Rosenheim – Salzburg – Villach – Venedig / Mailand / Rom enden bzw. beginnen in Villach Hbf (Österreich), heißt es dort.

Coronavirus in Österreich: Grenzkontrollen starten

Update vom 11. März 2020, 15.24 Uhr: Die Kontrollen an der Grenze zwischen Österreich und Italien haben um 12 Uhr begonnen. In Kärnten brauchen Personen, die aus Italien einreisen ein ärztliches Attest*. Österreicher dürfen einreisen müssen dann aber 14 Tage in Quarantäne. In Tirol lösen lückenlose Grenzkontrollen die Gesundheitschecks ab, berichtet ORF.at. Am Brenner wurde dafür eigens das Grenzmanagement hochgefahren. Touristen dürfen das Land auf ihrer Reise zwar durchqueren, aber keinen Stopp einlegen. Der Zugverkehr und der Flugverkehr von und nach Italien wurde komplett eingestellt. Auch Schulschließungen werden vorbereitet, teilte Kanzler Sebastian Kurz am Mittwoch mit.

Österreich stoppt Zugverkehr aus Italien

Update vom 11. März 2020, 10.30 Uhr: Österreich geht nun mit drastischeren Maßnahmen gegen das Coronavirus vor. Im Hinblick auf die weiterhin brisante Lage in Italien stellt Österreich den Personen-Zugverkehr von und nach Italien über die österreichische Grenze ein. Dies berichtet n-tv.de. „Wir folgen den Anweisungen der Behörden“, sagte demnach ein Sprecher Österreichischen Bundesbahnen. Davon nicht betroffen sei der Güterverkehr. Als vorläufig letzter Zug habe am Vormittag ein Eurocity aus Italien in Richtung Innsbruck und München die Grenze passiert.

Coronavirus in Österreich - Kontrollen an der Grenze zu Italien sollen am Mittwoch starten

Die im Kampf gegen das Coronavirus angekündigten Kontrollen des Autoverkehrs an der Grenze zu Italien sollten am Mittwoch beginnen. Am Vormittag liefen die „aufwendigen Vorbereitungen“, sagte Polizeisprecher Stefan Eder der Deutschen Presse-Agentur. Für die Kontrollen seien „bauliche Maßnahmen“ erforderlich, unter anderem müssten Leitplanken abmontiert werden. Zudem sei zu klären, wohin die Fahrzeuge jeweils geleitet werden und wie genau mit zu erwartenden Staus umgegangen wird. Eine genaue Startzeit für die Kontrollen nannte er nicht.

In Italien sind der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge bislang knapp 10.150 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert. In Österreich beläuft sich diese Zahl aktuell auf 206 Fälle (Stand: 11. März 2020, 10 Uhr).

Coronavirus: Österreich greift zu Notfallplan - keine Einreisen aus Italien mehr

Erstmeldung vom 10. März 2020

Wien - Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus will Österreich die Einreise aus Italien weitgehend stoppen. Ausnahmen seien nur mit ärztlichem Attest möglich, kündigte Kanzler Sebastian Kurz am Dienstag in Wien an. Oberstes Ziel sei eine Verhinderung des Austauschs und damit das „Einschleppen der Krankheit in unsere Gesellschaft“, so Kurz im Hinblick auf die Situation in Italien. Wie ORF.at berichtet, soll die Heimholung von Österreicherinnen und Österreichern organisiert werden – diese müssen jedoch zwei Wochen in Isolation, habe Kurz gesagt. Seit Dienstagfrüh gilt für ganz Italien eine Reisewarnung. Bereits seit Montag sind sämtliche Direktflüge von Österreich nach Mailand und Bologna ausgesetzt.

Die Durchreise von Touristen etwa aus Deutschland solle möglich bleiben, sofern diese keinen Halt in Österreich machten. Dazu könne unter anderem vor der Einreise die Tankanzeige kontrolliert werden, hieß es. Auch Deutschland versucht die Ausbreitung des Coronavirus* zu verhindern oder wenigstens zu verlangsamen.

+ Coronavirus: Kontrolle am Brenner. © dpa / Matthias Balk

Coronavirus in Österreich - Veranstaltungen ab 100 Teilnehmern betroffen

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, müssen in Österreich Veranstaltungen abgesagt werden: Outdoor-Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmern und Indoor-Veranstaltungen wie Konzerte und Theater mit über 100 Teilnehmern sind davon betroffen. Fußballspiele sollen ohne Publikum stattfinden.

Coronavirus: Universitäten in Österreich geschlossen

An der Uni Innsbruck werden Lehrveranstaltungen vorerst ausgesetzt. Seit Dienstag ist die Uni dicht, teilte das Land Tirol in einer Pressemitteilung mit. Es werde auf Fernlehre umgestellt, hieß es. Auch in Wien soll der Lehr- und Unterrichtsbetrieb inklusive des Universitätsbetriebs in den Krankenhäusern massiv reduziert, werden, berichtet OFR.at.

Schulen und Kindergärten bleiben laut Kurz vorerst offen. Weitere Maßnahmen werden jedoch nicht ausgeschlossen.

In Österreich sind 157 Coronavirus-Fälle offiziell bestätigt (Stand: 10. März, 8 Uhr), bislang wurden 5062 Tests auf SARS-CoV-2 durchgeführt.

Niederösterreich (39)

Wien (43)

Steiermark (17)

Tirol (27)

Oberösterreich (13)

Salzburg (10)

Burgenland (4)

Vorarlberg (3)

Kärnten (1).

„Wir haben nach wie vor diese geringe Zahl an Fällen, aber es geht darum, dass wir die Ausbreitung oder das Tempo der Ausbreitung reduzieren“, sagte Kurz. Für einige Wochen sei es nun nötig, das soziale Leben zu reduzieren.

Wir brauchen jetzt Zusammenhalt, aber auch Distanz im täglichen Leben. Jeder kann seinen Beitrag leisten. Damit passen wir auf die besonders Schutzbedürftigen auf. #COVID2019 #coronavirus pic.twitter.com/2sbRj9QOEj — Rudi Anschober (@rudi_anschober) March 10, 2020

Die ersten Coronavirus-Verdachtsfälle in Österreich sind in Innsbruck aufgetreten. Zuvor schon hatte Österreich nach einem Coronavirus-Verdacht bei zwei Deutschen mit drastischen Maßnahmen reagiert. Züge aus Italien auf dem Weg nach München wurden am Brenner gestoppt. Stundenlang lag der Zugverkehr lahm, wie Merkur.de* berichtet.

Doch nicht nur die Verantwortlichen in Österreich reagieren mit weitreichenden Maßnahmen. Auch US-Präsident Donald Trump ließ bereits Reiseverbote verhängen und hat nun Maßnahmen angekündigt, die die wirtschaftlichen Folgen abdämpfen sollen. Doch die Aktienhändler an der Wall Street misstrauen ihm. Ähnlich wie in der Türkei - dort wurde nun der erste Infizierte bestätigt. Kritiker wollen den Zahlen der Regierung jedoch nicht glauben.

Durch die Ausbreitung des Coronavirus versuchen immer mehr Menschen sich vor Viren zu schützen, dabei übersehen sie meist die größte Viren-Falle. Schon im vergangenen Jahrhundert soll eine Hellseherin die Corona-Krise angedeutet haben.

