Unglück in Österreich: Hobbykapitän rammt unbekanntes Hindernis und sinkt - dramatische Rettung

Von: Johannes Welte

Fischer retteten Mann aus dem Bodensee © Wasserrettung Vorarlberg

Fischer haben am Sonntag bei Bregenz einen Bootsfahrer aus dem Bodensee gerettet. Das Motorboot des 52-Jährigen hatte ein rätselhaftes Hindernis gerammt und sank.

Bregenz - Der 52-jährige Mann war am Sonntag gegen 5.30 Uhr allein vor dem österreichischen Bregenz mit seinem Motorboot auf den See hinaus gefahren. Plötzlich rammte er in der Dunkelheit ein bis auf weiteres noch unbekanntes Hindernis. Durch den Aufprall wurde das Boot massiv an Antrieb und Rumpf beschädigt. Der Mann verletzte sich dabei am Kopf, das Boot trieb manövrierunfähig auf dem See und lief allmählich mit Wasser voll. Nur noch ein Teil des Rumpfes ragte noch aus dem Wasser, an dem sich der Mann mit der blutenden Wunde am Kopf verzweifelt fest hielt.

Fischer retten Mann aus dem Bodensee..jpg © Wasserrettung Vorarlberg

Mann hielt sich mit blutendem Kopf am sinkenden Boot fest

Das Glück des sinkenden Skippers: Ein 49-jähriger Fischer war am frühen Morgen mit seinem Sohn (14) auf dem Weg zur Rheinmündung. Die Fischer entdeckten den Verunglückten und brachten ihn an Land, wo er von der Wasserrettung Vorarlberg Erste Hilfe bekam und dann in das Landeskrankenhaus Bregenz gebracht wurde.

Während der Rettungsaktion sicherte ein anderer Fischer das Schiff, band es mit einem Seil an seinem Boot fest und verhindert das endgültige Sinken. Die Wasserrettung Vorarlberg und die Feuerwehr mit ihren Booten zur Bergung vor Ort waren. Im Einsatz waren und das Wrack ans Ufer schleppten.

