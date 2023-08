Unglück in Österreich: Autofahrer (27) stürzt in Schlucht – und schreit 19 Stunden lang um Hilfe

Die Straße von Warth nach Lech: Hier geschah der Unfall. © Gaby Wojciech Imago

Ein 27-Jähriger ist in seinem zertrümmerten Auto nach einem Unfall stundenlang eingeklemmt. Eine Wanderin hört nur zufällig seine Rufe.

Warth – Unglaubliche 19 Stunden lang schrie am Arlberg in Österreich ein Autofahrer (27) nach einem Unfall um Hilfe. Er war in einer Kurve verunglückt und eingeklemmt. Eine Wanderin erlöste ihn von seinem Leid.

Kurz, bevor er zu Hause war, ereilte einen jungen Mann aus Warth (Vorarlberg) ein unglückliches Schicksal: Der 27-jährige Österreicher war laut Polizei am Montagabend gegen 22 Uhr mit seinem Audi A3 auf der Lechtalstraße L198 zwischen Lech und Warth (Vorarlberg) unterwegs, als er wenige Kilometer vor dem Ziel in einer Kurve die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor.

Unfall am Arlberg (Österreich): Auto stürzt 150 Meter in die Tiefe

Der Pkw stürzte über einen Steilhang etwa 150 Meter in die Tiefe, bis er von einem Baum aufgehalten wurde. Der junge Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt. Er war in seiner Bewegungsfähigkeit so eingeschränkt, dass er den Rettungsdienst nicht per Handy alarmieren konnte. Er schrie um Hilfe, doch niemand hörte ihn.

Polizei und Feuerwehr bargen den verunglückten Autofahrer nach 19 Stunden (Symbolbild). © IMAGO/Daniel Scharinger

Kein Wohnhaus weit und breit, die Auto- oder Motorradfahrer oben auf der Straße konnten ihn weder hören noch sehen. Der 27-Jährige war schwer verletzt und muss höllische Schmerzen erlitten haben, hatte nichts zu Essen und nichts zu Trinken dabei.

Wanderin hört Hilfeschreie des Fahrers

Erst am Dienstag kam die Rettung in Form einer Wanderin, die gegen 14.30 Uhr in der Nähe war. Sie hörte die Hilfeschreie, konnte aber nicht lokalisieren, wo sie herkamen. Sie verständigte die Bergrettung, die sich mit Unterstützung eines Hubschraubers auf die Suche nach dem Unfallfahrer machte. Schließlich wurde das Wrack aus der Luft entdeckt.

Für die Bergung des Verletzten wurden die umliegenden Feuerwehren alarmiert, die das völlig zertrümmerte Auto aus der Schlucht holten. Der Schwerverletzte wurde gegen 17 Uhr aus seinem Wagen befreit und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Feldkirch geflogen.

