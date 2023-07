Titanic-Experte hält Bergung der menschlichen Überreste für fragwürdig – „Bewusst Risiko ausgesetzt“

Von: Victoria Krumbeck

Das U-Boot „Titan“ war auf dem Weg zur „Titanic“, als es implodierte. Ein Experte zweifelt an der Bergung der Tauchkapsel und an den menschlichen Überresten.

München – Der letzte Tauchgang der „Titan“ endete in einer Katastrophe. Auf dem Weg zum Wrack der Titanic implodierte das U-Boot mit den fünf Insassen. Erste Trümmerteile konnten geborgen werden, auch menschliche Überreste wurden mutmaßlich gefunden. So tragisch der Unfall ist, sorgte er auch für viel Kritik. Der Vorsitzende des Deutschen Titanic Vereins stellt darunter auch die Bergung des U-Boot-Wracks infrage.

U-Boot-Unglück mit „Titan“: Titanic-Experte hinterfragt Bergung der Tauchkapsel – „Bewusst Risiko ausgesetzt“

Die „Titan“-Tauchkapsel wurde offenbar nie geprüft. Keine Zertifizierungsgesellschaft war dazu bereit, es zu zertifizieren, erklärte ein U-Boot-Experte in einem Gespräch mit Merkur.de von IPPEN.MEDIA. Die Menschen, die in das U-Boot stiegen, waren sich damit „aller Risiken und Gefahren bewusst“, sagte Vorsitzende des Deutschen Titanic Vereins, Malte Fiebing-Petersen, der Welt. Auch daher ist er gegen eine Bergung des U-Boot-Wracks. Denn über den „Steuergeld finanzierten Aufwand“ lasse sich jetzt schon streiten, meint der Vorsitzende.

„Wenn ich sehe, wie viele Flugzeuge, Tauchroboter aus Frankreich, diverse Schiffe und Hunderte Menschen damit beschäftigt waren, weil – bei allem Respekt – ‚nur‘ fünf Leute bereit waren, sich ganz bewusst einem gewissen Risiko auszusetzen“, so Fiebing-Petersen. Eine Implosion hat starke Auswirkungen auf den Körper, zusätzlich kommt die starke Strömung dazu. Selbst beim Untergang der Titanic konnten lediglich Lederschuhe gefunden werden, in der „Titan“ trug niemand Schuhe, erklärte Fiebing-Petersen in dem Gespräch.

Nach U-Boot-Unfall: Experte sieht „neues Kapitel der ‚Titanic‘-Saga“

Der Vorsitzende des Titanic Vereins kritisierte das Unternehmen OceanGate schon lange. Die Tauchfahrten wurden von den „Titan“-Entwicklern als wissenschaftliche Expedition beworben, die Kunden als Expeditionsteilnehmer bezeichnet. „Das Unternehmen hat nie wirklich dazu gestanden, dass es sich um die Fahrten zur ‚Titanic‘ ein rein gewinnorientiertes Unterfangen handelt. Und das, obwohl OceanGate ein Unternehmen ist, das seine Geldgeber hat und Aktionäre bedienen muss – und damit ganz klar Umsatz erzielen muss“, sagte Fiebing-Petersen.

Das Unglück der „Titan“ macht seiner Meinung nach „ein ganz neues Kapitel in der ‚Titanic‘-Saga auf.“ Der Unfall wird kaum dazu führen, dass die Fahrten zur „Titanic“ nicht mehr stattfinden werden. Fiebing-Petersen kann sich nicht vorstellen, dass trotz der Ereignisse keiner mehr den Anspruch hat, ein sichereres U-Boot als die „Titan“ zu bauen. Zu lukrativ sei das Geschäft. „Mit dem Thema kann man einfach sehr viel Geld verdienen, das Wrack der ‚Titanic‘ wird auch in Zukunft Menschen anlocken“, resümierte er.

Auch wenn die Fahrt zur „Titanic“ gefährlich war, verteidigt ein U-Boot-Pilot die Tauchfahrt: „Die fünf Männer waren keine Spinner.“ (vk)