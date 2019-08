Mann ertrinkt bei erstem Date mit Bayerin: „Habe ihn leider nur fünf Minuten gekannt“

36 Taucher im Einsatz

Ein trauriger Unfall hat sich am Sonntag in Oberösterreich ereignet. Ein 44-Jähriger ertrank beim ersten Date in einem Badesee.

Feldkirchen a. d. Donau - Es ist eine tragische Geschichte, die sich am Sonntag in Oberösterreich abgespielt hat. Ein 44-Jähriger ist am Wochenende bei seinem ersten Date mit einer Frau aus Bayern in einem Badesee ertrunken. Der Mann hatte über das Internet eine Frau aus Passau kennengelernt und sich mit ihr verabredet. Die beiden beschlossen, sich an einem Badesee im oberösterreichischen Feldkirchen zum Schwimmen zu treffen.

Gegen 14 Uhr gingen der 44-Jährige und seine Begleitung ins Wasser und schwammen los. Dem Österreicher, der an Leukämie litt, ging ungefähr hundert Meter vom Ufer entfernt die Luft aus. Wie die Kronen Zeitung berichtet, hat der Mann darauf zu seiner Begleitung gesagt, dass er zum Ufer zurückschwimmen wolle und war umgedreht. Als die Passauerin wenig später selber zum Ufer zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihre Begleitung dort nie angekommen war.

Mann ertrinkt bei erstem Date - 36 Rettungstaucher im Einsatz

Ein anderer Badegast soll beobachtet haben, wie der 44-Jährige noch um Hilfe gerufen habe, eher er im See unterging. Die Polizei wurde verständigt und ein zufällig anwesender Taucher machte sich sofort auf die Suche nach dem Mann. Doch weder er, noch die 36 Rettungstaucher die hinzugezogen wurden, konnten den Österreicher noch retten. Gegen 16 Uhr konnte der Mann nur noch tot geborgen werden.

Seine Begleitung sagte der Kronen Zeitung: „Ich habe ihn leider nur etwa fünf Minuten lang gekannt.“

fd