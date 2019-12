Afrikanische Schweinepest: Nur noch 42 Kilometer von deutscher Grenze entfernt

Virus ist schon nah

+ © Oliver Dietze/dpa Mischling Otto hat ein Stück Wildschwein aufgespürt, das zum Training ausgelegt wurde. Otto ist ausgebildet, tote Wildschweine aufzuspüren, die auf das Virus 'Afrikanische Schweinepest' (ASP) untersucht werden sollen. © Oliver Dietze/dpa

Die Afrikanische Schweinepest breitet sich im Westen Polens aus. Ist der erste Fall in Deutschland nur noch eine Frage der Zeit?

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) breitet sich in Europa aus.

Wann die Schweinepest Deutschland erreicht scheint nur noch eine Frage der Zeit.

Das Virus betrifft nur Schweine, doch die Angst ist groß.

Warschau - Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist drei Wochen nach einem Ausbruch in Westpolen noch näher an Deutschland herangerückt.

Der Virus sei bei einem verendeten Wildschwein in der Nähe von Nowogrod Bobrzanski nachgewiesen worden, sagte Ortsbürgermeister Pawel Mierzwiak der Deutschen Presse-Agentur in Warschau.

Afrikanische Schweinepest auf dem Vormarsch

Der Ort liegt 42 Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt. "Bei einer Suchaktion westlich unserer Gemeinde haben wir noch ein weiteres totes Wildschwein gefunden. Es ist aber durch einen unsauberen Schuss verendet", sagte der Bürgermeister weiter. Der ASP-Erreger sei bei diesem Tier nicht nachgewiesen worden.

Auch der Deutsche Jagdverband wies auf Twitter mit Bezug auf Angaben polnischer Behörden darauf hin, dass die Seuche auf dem Vormarsch nach Westen sei.

Afrikanische Schweinepest ( #ASP) nur noch 40 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Der DJV ruft auf, verdächtige Kadaver umgehend zu melden - etwa über https://t.co/eqDCTTUXS3. Früherkennung ist wichtig, um Ausbreitung zu verhindern.



Mehr Infos: https://t.co/F8a0X1UoaH pic.twitter.com/QwgJlZppak — DeutscherJagdverband (@JagdverbandDJV) December 2, 2019

Nowogrod Bobrzanski liegt im westlichen Teil der Woiwodschaft Lebus. In dieser Gegend nahe der Grenze zu Brandenburg gibt es seit Mitte November einen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest. Begonnen hatte er in der Nähe der Ortschaften Nowa Sol und Slawa - rund 80 Kilometer von der Grenze zu Deutschland entfernt. Mittlerweile wurde der Erreger bei mehreren Dutzend verendeten Wildschweinen in der Region festgestellt.

Schweinepest - Waldverbot für Einwohner

Am Montag hatte die Kreisstadt Zielona Gora (Grünberg) ihren Einwohnern untersagt, die umliegenden Wälder zu betreten. Laut Nachrichtenagentur PAP wurde das ASP-Virus dort bei vier toten Wildschweinen nachgewiesen. Zielona Gora liegt etwa 60 Kilometer von der Grenze zu Deutschland entfernt.

+ Afrikanische Schweinepest rückt näher- für die Schweinezucht in Deutschland ist das Risiko hoch. © dpa

Aus Schutz vor der Schweinepest wurde an der deutsch-dänischen Grenze ein Wildschweinzaun errichtet.

