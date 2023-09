Von Schnee überrascht: Bergsteiger setzen auf dem Weg zur Zugspitze Notruf ab

Von: Stefanie Lipfert

Bei dem Aufstieg der Zugspitze setzt eine Bergsteigerin einen Notruf ab: Sie wurde von Neuschnee überrascht und traute sich nicht, die Seilsicherung zu lösen.

München - Wandern ist bei vielen sehr beliebt. Viele zieht es nach Österreich, in die Schweiz oder in die Alpenregionen. Doch dabei kann es sehr gefährlich werden. Urlauber und Sportbegeisterte zieht es in die traumhafte Natur. Die teils schwierigen Aufstiege bergen aber jedoch immer wieder Gefahren für die Bergsteiger. In einer kniffligen Lage sah sich auch eine Bergsteigerin auf der Zugspitze.

Am Mittwoch (30. Mai), überraschten eine Bergsteigerin winterliche Verhältnisse auf ihrer Wanderroute. Nach Angaben der Tiroler Tageszeitung stieg eine 42-Jährige für ihre Wanderung auf die Zugspitze in den Klettersteig „Stopselzieher“ ein. An dem Tag, den sich die Bergsteigerin für ihren Aufstieg ausgesucht hat, fiel jedoch Neuschnee.

Frau traut sich nicht, Seilsicherung zu lösen – und alarmiert Bergrettung

Gegen 11.15 Uhr kam sie am Ausstieg, gesichert war sie an einem Stahlseil. Aufgrund der winterlichen Verhältnisse habe sich die Frau jedoch nicht getraut, die Seilsicherung zu lösen, um die vor ihr liegende Strecke zu bewältigen. Nach Angaben der Tiroler Tageszeitung habe sie dann einen Notruf abgesetzt. Wer in Not gerät, dem kann durch die Bergrettung geholfen werden. Allerdings gibt es dort auch Regelungen. Ein Anruf deutscher Wanderer entsetzt Bergretter-Team.

Die Zugspitze Mit 2.962 Metern ist die Zugspitze der höchste Berg Deutschlands. Direkt auf den Gipfel gelangt man von Ehrwald aus mit der Tiroler Zugspitzbahn. Innerhalb von 10 Minuten erreicht man einen Höhenunterschied von 1.725 Metern. Ein Teil die Zugspitze liegt auf österreichischem Staatsgebiet, über den Westgipfel verläuft die Grenze zwischen Deutschland und Österreich. (Quelle: zugspitze.at)

Von Schnee überrascht: Bersteigerin setzt Notruf ab

Laut alpin.de habe es im Zuge des Wettereinbruchs der vergangenen Tage an der Zugspitze mehrere Zentimeter Neuschnee gegeben. Von der Bergstation Zugspitzbahn stieg die Bergrettung Ehrwald stieg von der Bergstation Zugspitzbahn zu der Bergsteigerin ab. Die Frau wurde von der Bergrettung fachmännisch gesichert.

Gemeinsam mit den Einsatzkräften der Bergwacht stieg sie wieder zur Bergstation auf. Nach Angaben konnte sie unverletzt geborgen werden und wurde mit der Bahn wieder ins Tal gebracht.

Leider begeben sich Bergsteiger jedes Jahr in gefährliche Situationen, die tödlich enden können. Erst kürzlich starben drei Bergsteiger bei einer Eislawine an einem Alpen-Gletscher. Der Österreichische Bergrettungsdienst (ÖBRD) informiert Wanderer darüber, was bei Bergsteigungen beachtet werden muss.

Reaktion in Notfällen:

Ruhe bewahren

Erste Hilfe leisten und Verletzten sichern

Notruf wählen (Alpinnotruf 140 oder Euronotruf 112)



Unfallgeschehen und Ort möglichst genau schildern



Den Anweisungen folgen und am Unfallort warten bis Hilfe eintrifft.

(Quelle: Österreichische Bergrettung)

Bergsteiger sollten das eigene Können und Kräfte ehrlich einschätzen. Nach diesen Grundvoraussetzungen solle sich bei der Planung die Länge und die Schwierigkeit der Tour richten. Als häufige Unfallursachen nennt der ÖBRD Übermüdung, Erschöpfung und Überforderung. Dabei ist eine sorgfältige Routenplanung das A und O. Auch sollte eine Alternative geplant werden, falls sich die Bedingungen vor Ort so verändern, dass eine Durchführung der Tour zu gefährlich wird.

ÖBRD rät zu Notfallausrüstung mit Karten, Handy und Co.

Die Ausrüstung sollte an die Witterung sowie an die Dauer, Art und Schwierigkeit der Tour angepasst werden. Der ÖBRD rät, eine Notfallausrüstung wie Karten, Rucksackapotheke, Biwaksack, Handy mit vollem Akku, akustische/optische Signalmittel sowie Regenschutz und eine Lampe immer dabei zu haben.

Schon bei der Tourenplanung sollten Informationen von Wetter- oder Lawinenwarndiensten eingeholt werden. Bei einem Wettersturz sollten Wanderer rechtzeitig umkehren und Schutz suchen, denn Nässe und Kälte führen schnell zur Unterkühlung. (sli)

