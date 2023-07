„Ich bin ein bisschen fassungslos“: Flugzeug-Rutsche fällt vom Himmel und landet in Hinterhof

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Eine Rutsche im eigenen Garten ist sehr praktisch, wenn man Kinder hat. Doch für eine Familie aus Chicago fiel eine ganz besondere Rutsche „vom Himmel“.

Kassel – Eine Rutsche im Garten haben wohl viele Eltern in der Vorstadt für die lieben Kinder. Das ist in der US-Millionenstadt Chicago nicht anders. Doch die „neue“ Rutsche dieses Haushalts hat es in sich: Eine riesige Notwasserungs-Rutsche einer Boeing 767-300 fiel beim Landeanflug auf den O‘Hare-Flughafen hunderte Meter durch die Luft und landete am Montag (17. Juli) im Hinterhof eines Vorstadthauses.

Twitter-Video zeigt, wie Boeing die Notwasserungs-Rutsche verliert

Verletzt oder getötet wurde dabei glücklicherweise niemand. Der neun Stunden und 22 Minuten lange United-Airlines-Flug aus Zürich war bis kurz vor der Landung Routine. Die Crew bemerkte auch gar nicht, dass die Rutsche herausgefallen war. Erst das Bodenpersonal stellte dies fest. Wie das 25 Jahre alte Flugzeug die Rutsche verliert, kann man in einem auf Twitter geposteten Video einer Überwachungskamera sehen.

Patrick Devitt, der laut ABC in dem Haus im 4700er Block der North Chester Avenue auf der Nordwestseite der Stadt lebt, sagte, sein Sohn und sein Schwiegervater seien in ihrem Haus gewesen und hätten in der Küche zu Mittag gegessen, als sie gegen 12:15 Uhr einen lauten Knall gehört hätten. Devitt war zu der Zeit auf dem Heimweg von der Arbeit. Die Rutsche hatte das Haus getroffen und Schäden an den Dachschindeln, dem Fallrohr und einem Fliegengitter am Küchenfenster verursacht.

Dann ging Devitts Schwiegervater nach draußen, sah die Rutsche und alarmierte seinen Schwiegersohn. Die Rutsche sei „größer als ein kleines Auto“ gewesen. „Es ist ein sehr, sehr großes Gerät, das heruntergefallen ist“, sagte Devitt. Innerhalb von 30 Minuten waren Beamte vor Ort, und auch Vertreter von United Airlines seien am Montagnachmittag bei dem Haus vorbeigekommen, um die Folie abzuholen.

„Ich bin ein bisschen fassungslos. Ich bin einfach nur froh, dass es allen gut geht. Allein schon, als ich das in meinem Hinterhof gesehen habe, war das so, wow. Das ist wirklich passiert. Es ist aus einem Flugzeug gefallen und in unserem Hinterhof gelandet“, sagte Devitt.

Dass ein Flugzeug eine Rutsche verliert, kommt selten vor

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Boeing 767 ihre Rutsche verliert, obwohl es selten vorkommt. Auch 2016 in Phoenix und erneut 2019 in Boston flogen Rutschen durch den Himmel. Wie diese Rutsche von diesem Flugzeug fiel, wird noch untersucht.

„Dies wird wirklich einige ziemlich umfangreiche Untersuchungen auslösen. Es handelte sich nicht um einen Vogelschlag oder etwas, das zur Routine gehört. Es ist ein seltener Vorfall, der zu Todesfällen am Boden hätte führen oder sogar die Stabilität des Flugzeugs bei der Landung beeinträchtigen können“, sagte Professor Joe Schwieterman von der DePaul University.

Auch nach Rhodos fliegen immer noch Maschinen, auch wenn Teile der Insel in Flammen stehen. Ein 18-jähriger Privatjet-Flieger empörte indes mit Klima-Aussage. (cgsc)