Norwegen: Vier Tote bei verhängnisvollem Hubschrauber-Absturz 

Passagier vermisst

Beim Absturz eines Hubschraubers in Norwegen sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen - ein weiterer Passagier wird derzeit noch vermisst.

Alta - Der Unfall ereignete sich am Samstag nahe der Stadt Alta in Nordnorwegen, wie das zuständige Rettungskoordinierungszentrum mitteilte. An Bord befanden sich demnach sechs Menschen, einer sei am Unfallort medizinisch versorgt und später in ein Krankenhaus nach Tromsø geflogen worden. Ein weiterer Passagier werde vermisst. Die Ursache des Unfalls ist unklar.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Stefan Simonsen (Symbolbild)