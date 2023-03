Wetter an Ostern 2023: Prognose kündigt nasskaltes Schmuddelwetter und Schnee an

Von: Christoph Gschoßmann

Ostern fällt in diesem Jahr wohl ins Wasser. Die Wetterprognosen deuten auf einen nasskalten April hin, zumindest zu Anfang. Schöner wird es erst in der zweiten Aprilhälfte.

München - Am 9. April ist Ostern - etwa ein Monat also noch. Doch schon jetzt lässt sich absehen, wie um die Feiertage das Wetter in Deutschland aussehen könnte.

Trogwetterlagen sollen aufgrund von Turbulenzen im Polarwirbel sehr wahrscheinlich sein, schreibt Wetterprognose-Wettervorhersage.de. Weil die Sonne höher steigt, werden die Landmassen stärker erwärmt: Dadurch sollen die Bedingungen für einen turbulenten Wettercharakter im April gegeben sein.

Wetter an Ostern 2023 in Deutschland: Turbulenzen im Polarwirbel sorgen für Trogwetterlagen

Dass der April ein unbeständiger Wettermonat ist, besagt nicht nur eine alte Bauernregel. So soll es von Frost bis plus 18 Grad Celsius auch in diesem April das Wetter in Deutschland wieder abwechslungsreich werden. Der Start in den Monat soll demnach nasskalt werden, und Schneeschauer können auch tiefere Lagen laut Wettervorhersage erreichen. Für Ostern heißt das wohl: Das Fest wird für viele Familien bei eisigen und nasskalten Temperaturen eher drinnen stattfinden. Die Werte werden wohl zwischen null und acht Grad erreichen, bestenfalls aber zehn Grad. Wetter2.com schreibt immerhin von 14 Grad.

Wetter in Deutschland: Keine Besserung an Ostern in Sicht – Erst ab 14. bis 21. April wird es milder

Das bestätigen die neuesten Prognosen der Wettermodelle. Das Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen (ECMWF) sieht im März überdurchschnittliche Niederschläge, im April durchschnittliche. Laut dem US-Wetterdienst National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) soll es im Frühling in Deutschland in einigen Regionen in Mittel- und Ostdeutschland leicht zu nass sein.

Erst ab 14. bis 21. April gibt es laut Wetterprognose-Wettervorhersage.de demnach eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Hochdruckwetterlagen. Dann sind zehn bis 15 Grad beim Wetter in Deutschland drin, örtlich sogar 20 Grad. Danach wird es wieder turbulent und wechselhaft, bis sich das Wetter ab 26. April normalisiert. Dann kann das Thermometer sogar auf 20 bis 25 Grad ansteigen - Frühsommer also Ende April. Für Ostern 2023 helfen diese freundlichen Aussichten aber wohl nicht: Zum Fest müssen wir uns auf Schmuddelwetter einstellen. (cgsc)

