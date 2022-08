LKW rast in Grillparty mit Hunderten Gästen: Zahl der Toten steigt - Spedition nennt mögliche Unfall-Ursache

Rettungskräfte sind am Unfallort im Einsatz. In den Niederlanden ist ein Lastzug in dem Ort in der Nähe von Rotterdam in ein Nachbarschaftsfest gekracht und hat mehrere Menschen in den Tod gerissen. © picture alliance/dpa/ANP

Ein Lkw ist am Samstagabend in ein Grillfest südlich von Rotterdam (Niederlande) gerast. Es gibt mindestens sechs Tote. Die Umstände sind zunächst noch unklar. Der Fahrer wurde festgenommen.

Update vom 28. August, 12.45 Uhr: Sechs Menschen sind ums Leben gekommen, sieben weitere wurden verletzt. Unter den Verletzten befindet sich noch eine Person in einem kritischen Zustand. Das teilt die Polizei am Sonntag mit. Die Zahl der Opfer war nach dem Unglück in den Niederlanden zunächst noch unklar. In der Nacht auf Sonntag hatte eine Spezialfirma den schweren Lastzug wieder auf die Straße gehievt. Dann seien die unter dem Fahrzeug liegenden Toten geborgen worden.

Lkw rast mitten in Grillparty: Sechs Tote und sieben Verletzte

Ein Lkw war gegen 18 Uhr am Samstagabend (27. August) mitten in eine Grillparty gerast. Hunderte Menschen feierten zu diesem Zeitpunkt in der Ortschaft Nieuw-Beijerland in der Nähe von Rotterdam (Niederlande) ein Nachbarschaftsfest.

Die Ermittlungen zu dem Lkw-Unfall dauerten noch an. Der Lkw-Fahrer (46) sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn werde wegen Verursachung eines tödlichen Unfalls und schwerer Körperverletzung ermittelt, so die Polizei. Der Mann stamme aus Spanien. „Wir wissen, dass er nicht getrunken hat“, unterstreichen die Ermittler. Der Sattelschlepper sei für Untersuchungen beschlagnahmt worden.

Der spanischen Zeitung La Verdad zufolge erklärte die spanische Spedition, der Fahrer des Lastwagens sei von der Straße abgekommen, als er versuchte, einem Lieferwagen auszuweichen. Das Fuhrunternehmen stehe mit den niederländischen Behörden in Kontakt, um bei der Klärung der Unfallursache zu helfen, berichtete die Zeitung am Sonntag weiter.

Ob ein Lieferwagen in den Unfall verwickelt war, konnte die Polizeisprecherin noch nicht sagen, teilt die Nachrichtenagentur dpa mit. Am Unfallabend war allerdings nach einem weißen Lieferwagen gefahndet worden. Der Fahrer meldete sich später bei den Behörden.

Videos und Foto von dem Nachbarschaftsgrillfest könnten weitere Hinweise bringen. Die Polizei ruft nun alle Zeugen auf, ihre Aufnahmen den Ermittlern zur Verfügung zu stellen.

Sattelschlepper rast in Grillparty – mehrere Tote

Erstmeldung vom 28. August

Rotterdam – Es war eine Grillparty unter Nachbarn – die Menschen feierten. Um 18 Uhr raste ein Lkw in die Menschenmenge. Der Sattelschlepper war aus zunächst unbekannten Gründen von der Straße abgekommen, rutschte vom Deich einen Abhang hinunter und krachte genau in den Menschen, die dort für ein Nachbarschaftsfest am Samstagabend in der Ortschaft Nieuw-Beijerland (Niederlande) zusammengekommen waren.

Niederlande: Lkw rast in Grillparty – Polizei berichtet von mehreren Toten und Verletzten

Mindestens zwei Menschen sind bei dem Unfall ums Leben gekommen, mehrere Verletzte seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, teilte die Polizei am Samstagabend mit. „Unter dem Lastwagen liegen derzeit noch Verstorbene. Die Ermittlungen dauern vorerst noch an“, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine genaue Zahl der Opfer gibt es zunächst noch nicht. Der Sender NOS berichtete von mindestens drei Toten und mehreren Verletzten.

Nach tragischen Unglück auf Grillparty: Lkw-Fahrer (46) auf Polizeiwache

Der Lkw-Fahrer sei nach Polizeiangaben vor Ort in Gewahrsam genommen und auf eine Polizeiwache gebracht worden. Es handelt sich um einen 46-Jährigen aus Spanien. Seine Rolle in dem Unfallgeschehen würde untersucht. Die Ermittler wollen sich nach eigenen Angaben alle Szenarien offen halten und Fakten sammeln. Inzwischen meldete sich auch der Fahrer eines weißen Lieferwagens, der sich kurz vor dem Unfall an der Kreuzung befand. Die Polizei erhofft sich von dem möglichen Zeugen Aufschluss über den Hergang des Unglücks.

Lkw-Unfall bei Grillfest: „Der Schock ist enorm“

„Sie können sich vorstellen, was das für ein Schlag ist: Während eines Nachbarschaftsfests fährt ein Lkw in diese Menschengruppe, der Schock ist enorm“, sagte eine Polizeisprecherin dem Sender Omroep Rijnmond. Die Gemeinde kümmere sich um die Betreuung der zahlreichen Zeugen des schrecklichen Geschehens. Eine Spezialfirma sei mit der Bergung des Lastzugs beauftragt worden. Erst danach könnten Experten darunter liegende Toten bergen.

Tragödie auf Grillparty in den Niederlanden: Lkw reißt mehrere Menschen in den Tod. © Photo by ANP / AFP

Lkw rast von Deich in Nachbarschaftsfest – Hunderte Menschen feiern in der Ortschaft

Der Unfall ereignete sich in der Nähe einer Kreuzung. Die eher schmalen Straßen verlaufen auf einem Deich, an dessen Fuß das Fest im Gange war. „Das ist hier in Nieuw-Bejerland eine sehr enge Dorfgemeinschaft“, sagte Bürgermeister Charlie Aptroot dem NOS. Für die Einwohner sei das Unglück ein fürchterlicher Schlag. „Die Menschen wollen wissen, wie es ihren Angehörigen oder guten Freunden geht. Aber es gibt noch keine komplette Übersicht.“

Rund 100 Menschen hätten sich für das von einem Verein organisierte Fest angemeldet gehabt, sagte ein Anwohner zu Omroep Rijnmond. Eine andere Nachbarin sprach von „kompletten Chaos“. Alle seien in Panik gewesen. Jeder habe helfen wollen. „Aber es gab fürchterlich viele Verletzte.“ (dpa/ml)