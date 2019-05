Kurioses Kampfmittel gegen Ecstasy: Ein Land setzt jetzt auf selbst kreiertes Parfüm

Duft soll helfen

+ © dpa / Patrick Lux Auf einem Tisch in einem Polizeipräsidium steht ein Fund der Droge Liquid Ecstasy. © dpa / Patrick Lux

In den Niederlanden wurde eine neue Methode entwickelt, die der Droge Ecstasy im eigenen Land entgegenzuwirken könnte. Helfen soll in Zukunft ein Parfüm, das eigens kreiert wurde.

Den Bosch - Beim Kampf gegen die Partydroge Ecstasy setzt die Staatsanwaltschaft in den Niederlanden jetzt auf ein eigens kreiertes „Parfüm“. Der Duft erinnere - ähnlich wie der von Ecstasy-Pillen - an Anis, teilte die Behörde am Sonntag in Den Bosch mit. Die südniederländische Stadt wurde für den Start der Aktion ausgewählt, weil dort in jüngster Zeit mehrfach Ecstasy-Labore ausgehoben worden waren.

Niederlande kreieren Parfüm - so soll es wirken

Der Spray mit der Aufschrift „XTACY“ soll gesetzestreuen Menschen zeigen, welcher Geruch bei der Herstellung der Droge entsteht. So könnten sie möglicherweise geheime Ecstasy-Labore erschnuppern und die Polizei darauf hinweisen, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Beim Start der Aktion im Stadtzentrum von Den Bosch ließ sich auch Ministerpräsident Mark Rutte eine „XTACY“-Duftprobe vorführen, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Interessierte Bürger sollen dies künftig in Gemeindeverwaltungen und Polizeistationen tun können.

dpa