Nicht sein Beuteschema: Gigi Hadid und Leonardo DiCaprio sollen ein Paar sein

Von: Susanne Kröber

Teilen

Sie ist „schon“ 27 und Mama – und damit eigentlich nicht der Typ von Leonardo DiCaprio. Dennoch sollen Gigi Hadid und der Schauspieler schwer verliebt sein.

Los Angeles – Wenn die Gerüchte stimmen, hätte Hollywood ein absolutes neues Traumpaar! Wie das US-Magazin Us Weekly berichtet, sollen Leonardo DiCaprio und Gigi Hadid tatsächlich ein Paar sein. Dabei war gerade erst bekannt geworden, dass DiCaprio nach der Trennung von Camila Morrone wieder unter den Singles weilt. Doch offenbar hat sich jetzt Supermodel Gigi Hadid den ewigen Junggesellen geangelt.

Leonardo DiCaprio hatte „schon immer eine Schwäche“ für Model Gigi Hadid

„Jeder freut sich, die beiden zusammen zu sehen, auch wenn es viele unvorbereitet erwischt hat“, zitiert Us Weekly einen Insider, der verrät, dass Leonardo DiCaprio und Gigi Hadid nach einer ersten Annäherung im Spätsommer jetzt offiziell ein Paar sind. DiCaprio habe „schon immer eine Schwäche“ für die große Schwester von Model Bella Hadid gehabt, die beiden hätten zudem viele gemeinsame Freunde. „Er findet sie natürlich wunderschön, aber er hält sie auch für eine kluge und coole Person, die eine sehr kultivierte und gebildete Einstellung zum Leben hat“, so der Insider.

Model Gigi Hadid und Schauspieler Leonardo DiCaprio sind jetzt auch offiziell verliebt. © Evan Agostini/Jordan Strauss/dpa/imago/Montage

Während der Fashion Week in New York wurden Gigi Hadid und Leonardo DiCaprio Mitte September laut Entertainment Tonight bereits knutschend im „Casa Cipriani“ gesichtet. „Sie saßen im Restaurant und küssten sich und hatten einen tollen Abend miteinander“, so ein Augenzeuge. „Sie hängen viel zusammen ab und sind sehr verliebt ineinander“, bestätigt eine weitere Quelle gegenüber Entertainment Tonight.

Leonardo DiCaprio trennt sich von seinem Beuteschema: Neue Freundin Gigi Hadid ist schon 27

Spätestens nach der Trennung von Camila Morrone hat sich Leonardo DiCaprios Beuteschema zum Running Gag entwickelt, was dem Oscar-Gewinner laut Us Weekly auch bewusst sei. DiCaprio und das Model trennten sich kurz nach Morrones 25. Geburtstag. Und diese magische Altersgrenze hat interessanterweise keine von DiCaprios Ex-Freundinnen in den vergangenen Jahren überschritten. Gigi Hadid passt zwar als Model perfekt in die Riege von DiCaprios Verflossenen, sie ist aber „schon“ 27 Jahre alt.

„Leo spielt das herunter, aber es lässt sich nicht verleugnen, dass er einen Typ hat oder bisher hatte“, verrät der Insider gegenüber Us Weekly. „Aber mit fast 48 Jahren ist er inzwischen viel reifer geworden und lässt gegenüber seinen Kumpels Bemerkungen fallen, dass er längst nicht mehr so sehr an diesem Playboy-Lifestyle interessiert ist.“ Da passt es ja vielleicht gut, dass Gigi Hadid bereits Mutter einer Tochter ist, die kleine Khai kam im September 2020 zur Welt. Khais Vater ist ebenfalls kein Unbekannter: Zayn Malik, ehemaliger One-Direction-Sänger, war mit Unterbrechungen von 2015 bis 2021 der Mann an Gigi Hadids Seite.