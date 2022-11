News-Ticker zu allem, was Elon Musk auf Twitter so anstellt

Twitter-Updates

Elon Musk hat Twitter gekauft und krempelt das Unternehmen ganz schön um. BuzzFeed News fasst das neuste Drama bei Twitter zusammen.

Am Mittwochabend, 23. November, postete Elon Musk eine Umfrage. In dieser will er von den Nutzern seiner Plattform wissen, ob sie alle bislang gesperrten Accounts mit einem Schlag wieder freigeben wollen. „Generalamnestie“ nennt er das. Ausgenommen seien nur die, die gegen Gesetze verstoßen haben oder Spam verbreiteten. Doch das ist nicht alles: Musk kommt für sein neues Unternehmen Twitter regelmäßig mit kuriosen Ideen um die Ecke.

BuzzFeed.de hält in einem Twitter-Ticker über das Neuste zu Elon Musks Drama auf dem Laufenden.

