Frau soll Sohn (12) in Hundebox gesperrt und ihn fast zu Tode gequält haben

Von: Martina Lippl

In Österreich soll eine Mutter ihren zwölfjährigen Sohn in eine Hundebox gesperrt und gequält haben. Die Frau sitzt in Krems in U-Haft (Symbolfoto). © Ernst Weingartner/imago

Eine Mutter (32) soll ihren zwölfjährigen Sohn über Wochen misshandelt und gequält haben, bis er ins Koma fiel. Die Frau sitzt in Österreich in U-Haft.

St. Pölten – Ein unfassbarer Kriminalfall erschüttert Österreich. Wochenlang soll eine Frau (32) ihren Sohn in eine Hundebox eingesperrt haben und gequält haben, bis der damals Zwölfjährige in ein lebensbedrohliches Koma fiel. Die 32-jährige Mutter sitzt wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft, bestätigt ein Sprecher der Polizei Niederösterreich dem ORF. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts seien nach wie vor im Gange.

Frau sperrt Sohn in Hundebox und quält ihn – Zwölfjähriger in Österreich fast verhungert

Die österreichische Tageszeitung Kurier hatte zuvor über den Fall berichtet. Die Familie soll demnach im Waldviertel leben. Eine Sozialarbeiterin soll im Herbst 2022 – am 23. November – die Rettung alarmiert haben. Der Junge soll sich in einem lebensbedrohlichen Zustand befunden haben. Die Frau soll ihren Sohn mehrfach mit kaltem Wasser übergossen und dabei für mehrere Stunden bei Minusgraden das Fenster der Wohnung geöffnet haben. Der Junge hatte nur noch eine Körpertemperatur von 26,8 Grad und war deshalb ins Koma gefallen.

Nachdem das Krankenhaus eine Anzeige erstattet hatte, wurde die Mutter festgenommen. Aus Opferschutzgründen machten die Behörden den Fall damals nicht öffentlich. Erst Anfang Mai sorgte ein schwerer Fall von Kindesmissbrauch in Österreich für Aufsehen. Nun kam ein weiterer Fall ans Licht.

„Körperliche und seelische Qualen“ – Gericht veröffentlicht Details der Misshandlung

Details der Misshandlung wurden jetzt öffentlich, weil die Mutter Beschwerde gegen ihre Untersuchungshaft einlegte. Die Beschwerde schmetterte der Oberste Gerichtshof (OGH) Ende Mai zurück. In der OHG-Begründung werden unfassbare Details aufgeführt.

Der Frau wird vorgeworfen, ihrem Sohn „körperliche und seelische Qualen zugefügt zu haben, indem sie diesen wiederholt – zuletzt täglich – mit den Fäusten schlug, es unterließ, seine Verletzungen medizinisch versorgen zu lassen, ihm durch Zerren und gewaltsames Festhalten Hämatome zufügte, ihn auf einem Hundenest schlafen ließ, ihn hungern ließ und ihn in zahlreichen Angriffen mit kaltem Wasser übergoss“.

Über Stunden sperrte die Mutter demnach ihr Kind gefesselt und geknebelt in einer Hundebox ein, beschwerte die Box mit Gegenständen und schob die Öffnung gegen die Wand, um Fluchtversuche zu verhindern.

Im Ermittlungsverfahren gegen die Frau fehlten noch mehrere Gutachten, berichtet das ORF unter Berufung auf eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Krems. Darunter auch ein psychiatrisches Gutachten der 32-Jährigen. In der rechtlichen Beurteilung der OHG-Entscheidung wird eine „gravierenden psychischen Störung“ in Verbindung mit einer „offensichtlich vorliegenden sadistischen Persönlichkeit“ vermutet. (ml)